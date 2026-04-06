Operativo de Semana Santa en Torreón reporta saldo blanco; vigilancia permanece activa

Torreón, Coahuila.— El operativo de seguridad en Torreón por vacaciones de Semana Santa mantiene saldo blanco, informó el comisario Alfredo Flores Originales, quien resaltó que la prevención ha sido la herramienta principal para evitar delitos en la zona. Hasta el momento, no se cuenta con registro de robos a viviendas ni a escuelas en la ciudad, hecho que el comisario atribuye al despliegue estratégico de vigilancia y al constante tránsito de patrullas por los diversos sectores del municipio.

El funcionario también valoró la disposición de la ciudadanía para reportar incidentes, factor que ha sido determinante para que las corporaciones de seguridad actúen con prontitud. La seguridad en la región —mencionó— es fruto de un trabajo conjunto entre dependencias de Torreón y autoridades de los estados de Coahuila y Durango, priorizando el bienestar de las familias que disfrutan de estos días de descanso. Dichas acciones incluyen presencia permanente en sitios concurridos y la atención a reportes directos, asegurando un monitoreo integral de la ciudad y sus alrededores.

Se precisó que la vigilancia no se relajará, ya que el operativo continuará con la misma intensidad durante la Semana de Pascua para dar cobertura a quienes aún se encuentran en periodo de descanso o traslado. El comisario hizo un llamado a continuar con las medidas preventivas y reportar cualquier riesgo al sistema de emergencias, con la meta de concluir la temporada sin eventos lamentables.

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