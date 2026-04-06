Operativo de Semana Santa en Torreón reporta saldo blanco; vigilancia permanece activa

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Torreón
/ 6 abril 2026
    Operativo de Semana Santa en Torreón reporta saldo blanco; vigilancia permanece activa
    Elementos de seguridad mantienen recorridos y presencia preventiva en el municipio. SANDRA GÓMEZ

No se registraron incidencias por robos a viviendas ni a escuelas, atribuyen el hecho al despliegue estratégico de vigilancia y al patrullaje por los diversos sectores del municipio

Torreón, Coahuila.— El operativo de seguridad en Torreón por vacaciones de Semana Santa mantiene saldo blanco, informó el comisario Alfredo Flores Originales, quien resaltó que la prevención ha sido la herramienta principal para evitar delitos en la zona.

Hasta el momento, no se cuenta con registro de robos a viviendas ni a escuelas en la ciudad, hecho que el comisario atribuye al despliegue estratégico de vigilancia y al constante tránsito de patrullas por los diversos sectores del municipio.

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El funcionario también valoró la disposición de la ciudadanía para reportar incidentes, factor que ha sido determinante para que las corporaciones de seguridad actúen con prontitud.

La seguridad en la región —mencionó— es fruto de un trabajo conjunto entre dependencias de Torreón y autoridades de los estados de Coahuila y Durango, priorizando el bienestar de las familias que disfrutan de estos días de descanso.

Dichas acciones incluyen presencia permanente en sitios concurridos y la atención a reportes directos, asegurando un monitoreo integral de la ciudad y sus alrededores.

$!La integración de la unidad móvil del C2 se mantiene en funciones como parte de la estrategia de seguridad en el municipio.
La integración de la unidad móvil del C2 se mantiene en funciones como parte de la estrategia de seguridad en el municipio. SANDRA GÓMEZ

Se precisó que la vigilancia no se relajará, ya que el operativo continuará con la misma intensidad durante la Semana de Pascua para dar cobertura a quienes aún se encuentran en periodo de descanso o traslado.

El comisario hizo un llamado a continuar con las medidas preventivas y reportar cualquier riesgo al sistema de emergencias, con la meta de concluir la temporada sin eventos lamentables.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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