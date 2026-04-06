Arranca Román Cepeda ‘Otras 100 plazas al 100’; invertirán 50 mdp en espacios públicos de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el tejido social y rescatar los espacios de esparcimiento en las colonias, el alcalde Román Cepeda González puso en marcha este lunes el programa “Otras 100 plazas al 100” en el sector de Villas del Bosque II. La iniciativa cuenta con una inversión de 50 millones de pesos y contempla acciones integrales de rehabilitación. Durante el evento, el Edil de Torreón detalló que los trabajos incluyen desmalezado, poda, reforestación, instalación de sistemas de riego por goteo, iluminación de última tecnología, así como la colocación de nuevas bancas y juegos infantiles.

Asimismo, recordó que Torreón vive un momento de grandes obras de infraestructura, mencionando proyectos como los pasos a desnivel de Abastos-Independencia y Revolución-Vasconcelos, así como el próximo Parque Lineal Oriente, que tendrá una inversión de 100 millones de pesos. Por su parte, Fernando Villareal Cuéllar, director de Servicios Públicos, señaló que el equipamiento de estas áreas transforma espacios baldíos en centros de convivencia ciudadana. En el mismo sentido, Jesús Andrés García Sotomayor, representante del gobernador Manolo Jiménez, reconoció la labor diaria del Alcalde en las colonias y la coordinación estatal para mantener los índices de seguridad que permiten el uso de estos espacios. El arranque del programa contó con la presencia de regidores, directores de Obras Públicas, Medio Ambiente y Seguridad Pública, además de vecinos de la colonia Villas del Bosque II, quienes agradecieron la transformación de su entorno inmediato.

Como parte de esta estrategia de mejora urbana, Cepeda González anunció un reto de corto plazo: la rehabilitación de 26 plazas adicionales en el sector oriente de Torreón durante los próximos 26 días. El Alcalde subrayó que este esfuerzo es la continuación del programa iniciado en 2025, buscando que sociedad y gobierno trabajen de la mano. “La gran fórmula tiene que ver con voluntad y unidad. Cuando trabajamos juntos se dan resultados, como el hecho de ser una de las ciudades de más de 500 mil habitantes más seguras de México”, destacó el Presidente Municipal. SERÁN UN TOTAL DE 600 PLAZAS LAS INTERVENIDAS El Munícipe reiteró que su administración proyecta intervenir un total de 660 plazas durante el presente año. Explicó que estas acciones no solo mejoran la imagen urbana, sino que impactan directamente en la seguridad: “Un lugar bien iluminado es un lugar seguro”, puntualizó.

Asimismo, recordó que Torreón vive un momento de grandes obras de infraestructura, mencionando proyectos como los pasos a desnivel de Abastos-Independencia y Revolución-Vasconcelos, así como el próximo Parque Lineal Oriente, que tendrá una inversión de 100 millones de pesos.

Por su parte, Fernando Villareal Cuéllar, director de Servicios Públicos, señaló que el equipamiento de estas áreas transforma espacios baldíos en centros de convivencia ciudadana. En el mismo sentido, Jesús Andrés García Sotomayor, representante del gobernador Manolo Jiménez, reconoció la labor diaria del Alcalde en las colonias y la coordinación estatal para mantener los índices de seguridad que permiten el uso de estos espacios. El arranque del programa contó con la presencia de regidores, directores de Obras Públicas, Medio Ambiente y Seguridad Pública, además de vecinos de la colonia Villas del Bosque II, quienes agradecieron la transformación de su entorno inmediato.

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