Operativos especiales buscan garantizar tranquilidad en Navidad y Año Nuevo

TORREÓN, COAH.- Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón puso en marcha operativos especiales para reforzar la vigilancia y prevenir delitos durante esta temporada de alta movilidad.

El director de la corporación, Alfredo Flores Originales, informó que los dispositivos contemplan patrullajes constantes, puntos de revisión y presencia estratégica de elementos policiacos en zonas de mayor afluencia, como centros comerciales, áreas habitacionales y vialidades principales.

Detalló que en estas acciones participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno, lo que permite una mejor coordinación y una respuesta más rápida ante cualquier incidente que pudiera presentarse durante los días festivos.

Como parte del operativo, se instalaron módulos de atención y orientación para la ciudadanía, además de incrementarse el número de elementos en recorridos y vigilancia fija, principalmente en horarios de mayor actividad y durante las fechas clave de las celebraciones decembrinas.

Flores Originales reconoció que en los últimos días se ha registrado un ligero aumento en las denuncias por robo de mercancía en tiendas, situación que ya derivó en varias detenciones de presuntos responsables. Ante ello, exhortó a la población a reportar cualquier conducta sospechosa y reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener el orden y la seguridad en la ciudad.