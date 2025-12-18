Operativos especiales buscan garantizar tranquilidad en Navidad y Año Nuevo

Torreón
/ 18 diciembre 2025
    Operativos especiales buscan garantizar tranquilidad en Navidad y Año Nuevo
    Los operativos se mantendrán activos hasta después de Año Nuevo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Incrementan patrullajes, puntos de revisión y vigilancia fija durante los días festivos

TORREÓN, COAH.- Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón puso en marcha operativos especiales para reforzar la vigilancia y prevenir delitos durante esta temporada de alta movilidad.

El director de la corporación, Alfredo Flores Originales, informó que los dispositivos contemplan patrullajes constantes, puntos de revisión y presencia estratégica de elementos policiacos en zonas de mayor afluencia, como centros comerciales, áreas habitacionales y vialidades principales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: frente frío 22 provocará heladas, vientos fuertes y lluvias aisladas

Detalló que en estas acciones participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno, lo que permite una mejor coordinación y una respuesta más rápida ante cualquier incidente que pudiera presentarse durante los días festivos.

Como parte del operativo, se instalaron módulos de atención y orientación para la ciudadanía, además de incrementarse el número de elementos en recorridos y vigilancia fija, principalmente en horarios de mayor actividad y durante las fechas clave de las celebraciones decembrinas.

Flores Originales reconoció que en los últimos días se ha registrado un ligero aumento en las denuncias por robo de mercancía en tiendas, situación que ya derivó en varias detenciones de presuntos responsables. Ante ello, exhortó a la población a reportar cualquier conducta sospechosa y reiteró que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener el orden y la seguridad en la ciudad.

Temas


Navidad
Seguridad
operativos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
El sol sale sobre un petrolero anclado en los muelles de la Refinería Cardón en Punto Fijo, Venezuela. El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos.

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años.

Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares