Coahuila: frente frío 22 provocará heladas, vientos fuertes y lluvias aisladas

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado alertó por el ingreso del frente frío número 22, que interactuará con una línea seca y la corriente en chorro polar, generando descenso de temperatura, heladas nocturnas y rachas de viento de hasta 50 km/h en diversas regiones de Coahuila. Autoridades llaman a extremar precauciones y atender las recomendaciones preventivas.

DESCENSO DE TEMPERATURA Y VIENTOS

La Secretaría de Gobierno informó que el nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera noreste del país, con efectos directos en Coahuila. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un marcado descenso de temperatura en gran parte del estado, con valores mínimos de entre -5 y 0 grados Celsius y presencia de heladas durante la noche y madrugada, principalmente en zonas serranas.

Además, se esperan vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h, condiciones que incrementan el riesgo de caída de árboles, postes y estructuras ligeras, así como afectaciones a la circulación vehicular.

LLUVIAS AISLADAS EN EL NORTE Y CARBONÍFERA

El pronóstico contempla lluvias aisladas, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros, principalmente en las regiones Norte y Carbonífera, mientras que en el resto del estado la probabilidad de precipitación será baja o nula durante los próximos días.

PANORAMA POR REGIONES

En la Región Norte, las temperaturas oscilarán entre máximas de 23 a 26 grados y mínimas de 8 a 14 grados durante los próximos días, con baja probabilidad de lluvia.

La Región Carbonífera registrará máximas cercanas a los 29 grados y mínimas de entre 8 y 14 grados.

Para la Región Centro, se prevén días templados, con máximas de hasta 31 grados y mínimas alrededor de los 11 a 13 grados, sin lluvias.

En La Laguna, las mínimas descenderán hasta los 7 grados, con ambiente frío por las mañanas y noches.

En la Región Sureste, se anticipan mínimas de 8 a 9 grados, con ligera probabilidad de lluvia el jueves y condiciones secas el resto del periodo.

REFUERZAN MEDIDAS PREVENTIVAS

Ante las bajas temperaturas, Protección Civil reiteró una serie de recomendaciones, entre ellas abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas, así como evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de las viviendas por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Asimismo, se exhortó a utilizar calentadores solo en espacios ventilados, consumir alimentos y bebidas calientes y mantenerse atentos a signos de hipotermia o congelación.

REFUGIOS TEMPORALES ACTIVOS

Las autoridades informaron que más de 100 refugios temporales se activan de manera inmediata cuando la temperatura alcanza niveles de riesgo. Todos se encuentran equipados para brindar atención a la población que lo requiera. La lista de refugios y sus direcciones puede consultarse en el portal oficial de Protección Civil del Estado.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de medios oficiales. En caso de emergencia, se recordó que el número de atención es el 911.

La temporada de frentes fríos 2025-2026 en México se caracteriza por una actividad constante que inició en septiembre y se prevé concluya en mayo.

Bajo la influencia de las condiciones climáticas actuales, se espera que los meses de diciembre y enero registren la mayor frecuencia de masas de aire polar, afectando con especial rigor a los estados de la Mesa del Norte y el Noroeste.