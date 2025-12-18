Coahuila: frente frío 22 provocará heladas, vientos fuertes y lluvias aisladas

Coahuila
/ 18 diciembre 2025
    Coahuila: frente frío 22 provocará heladas, vientos fuertes y lluvias aisladas
    Protección Civil del Estado reiteró recomendaciones para prevenir riesgos por el frío, como evitar el uso de anafres o braseros dentro de las viviendas y proteger a la población más vulnerable. FOTO: ARCHIVO

El frente frío número 22 ingresará a Coahuila con descenso de temperatura, heladas nocturnas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado alertó por el ingreso del frente frío número 22, que interactuará con una línea seca y la corriente en chorro polar, generando descenso de temperatura, heladas nocturnas y rachas de viento de hasta 50 km/h en diversas regiones de Coahuila. Autoridades llaman a extremar precauciones y atender las recomendaciones preventivas.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León es el primer lugar en actividad industrial de México; Coahuila se ubicó en el tercero

DESCENSO DE TEMPERATURA Y VIENTOS

La Secretaría de Gobierno informó que el nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera noreste del país, con efectos directos en Coahuila. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un marcado descenso de temperatura en gran parte del estado, con valores mínimos de entre -5 y 0 grados Celsius y presencia de heladas durante la noche y madrugada, principalmente en zonas serranas.

Además, se esperan vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h, condiciones que incrementan el riesgo de caída de árboles, postes y estructuras ligeras, así como afectaciones a la circulación vehicular.

LLUVIAS AISLADAS EN EL NORTE Y CARBONÍFERA

El pronóstico contempla lluvias aisladas, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros, principalmente en las regiones Norte y Carbonífera, mientras que en el resto del estado la probabilidad de precipitación será baja o nula durante los próximos días.

PANORAMA POR REGIONES

En la Región Norte, las temperaturas oscilarán entre máximas de 23 a 26 grados y mínimas de 8 a 14 grados durante los próximos días, con baja probabilidad de lluvia.

La Región Carbonífera registrará máximas cercanas a los 29 grados y mínimas de entre 8 y 14 grados.

Para la Región Centro, se prevén días templados, con máximas de hasta 31 grados y mínimas alrededor de los 11 a 13 grados, sin lluvias.

En La Laguna, las mínimas descenderán hasta los 7 grados, con ambiente frío por las mañanas y noches.

En la Región Sureste, se anticipan mínimas de 8 a 9 grados, con ligera probabilidad de lluvia el jueves y condiciones secas el resto del periodo.

REFUERZAN MEDIDAS PREVENTIVAS

Ante las bajas temperaturas, Protección Civil reiteró una serie de recomendaciones, entre ellas abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas, así como evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de las viviendas por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Asimismo, se exhortó a utilizar calentadores solo en espacios ventilados, consumir alimentos y bebidas calientes y mantenerse atentos a signos de hipotermia o congelación.

REFUGIOS TEMPORALES ACTIVOS

Las autoridades informaron que más de 100 refugios temporales se activan de manera inmediata cuando la temperatura alcanza niveles de riesgo. Todos se encuentran equipados para brindar atención a la población que lo requiera. La lista de refugios y sus direcciones puede consultarse en el portal oficial de Protección Civil del Estado.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de medios oficiales. En caso de emergencia, se recordó que el número de atención es el 911.

La temporada de frentes fríos 2025-2026 en México se caracteriza por una actividad constante que inició en septiembre y se prevé concluya en mayo.

Bajo la influencia de las condiciones climáticas actuales, se espera que los meses de diciembre y enero registren la mayor frecuencia de masas de aire polar, afectando con especial rigor a los estados de la Mesa del Norte y el Noroeste.

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Protección Civil

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La CFE anunció la construcción de las centrales fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido en Coahuila.

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
Constitución remendada

Remendada
true

CFE: ¿comienza el cambio hacia la energía limpia?
true

El caso Casar: cuando la arbitrariedad sale de control
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares