Encabeza Manolo Jiménez el ‘Congreso 300 Pa’ Delante’ en Torreón; apuesta por el talento juvenil
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Más de 300 universitarios asistieron al congreso, donde recibieron consejos sobre desarrollo integral y liderazgo juvenil en Coahuila
TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con más de 300 universitarios en el “Congreso 300 Pa’ Delante”, un espacio diseñado para potenciar las capacidades de liderazgo de la juventud lagunera.
Durante el encuentro, el mandatario estatal subrayó que el respaldo a las nuevas generaciones es el motor principal para garantizar la prosperidad y competitividad de Coahuila.
Jiménez Salinas elogió la visión y el compromiso social de los asistentes, a quienes instó a ver su formación académica como un primer paso hacia un impacto mayor en la comunidad.
Destacó que el fortalecimiento de habilidades integrales —desde lo deportivo hasta lo cultural— funciona como las “fuerzas básicas” del estado, preparando el terreno para los éxitos del mañana.
“El presente y futuro de nuestra entidad está asegurado porque tenemos jóvenes que deciden darle un valor extraordinario a su paso por la universidad”, afirmó.
Al recordar sus inicios en el activismo estudiantil, el Gobernador explicó que asumir retos tempranos forja el carácter necesario para el servicio público y la toma de decisiones estratégicas.
Para cerrar, compartió un decálogo de éxito basado en la integridad, la planificación de metas y la formación de equipos sólidos.
Manolo Jiménez hizo un llamado a los universitarios a enfrentar la adversidad con disciplina y agradeció la sinergia entre universidades y autoridades para consolidar estos espacios de crecimiento.