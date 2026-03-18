Encabeza Manolo Jiménez el ‘Congreso 300 Pa’ Delante’ en Torreón; apuesta por el talento juvenil

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 18 marzo 2026
    Encabeza Manolo Jiménez el ‘Congreso 300 Pa’ Delante’ en Torreón; apuesta por el talento juvenil
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su intervención en el “Congreso 300 Pa’ Delante”, destacando la importancia de formar líderes comprometidos con la comunidad. SANDRA GÓMEZ

Más de 300 universitarios asistieron al congreso, donde recibieron consejos sobre desarrollo integral y liderazgo juvenil en Coahuila

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con más de 300 universitarios en el “Congreso 300 Pa’ Delante”, un espacio diseñado para potenciar las capacidades de liderazgo de la juventud lagunera.

Durante el encuentro, el mandatario estatal subrayó que el respaldo a las nuevas generaciones es el motor principal para garantizar la prosperidad y competitividad de Coahuila.

Jiménez Salinas elogió la visión y el compromiso social de los asistentes, a quienes instó a ver su formación académica como un primer paso hacia un impacto mayor en la comunidad.

$!Jiménez Salinas recordó sus inicios en el activismo estudiantil y la importancia de asumir retos tempranos para forjar carácter y disciplina.
Jiménez Salinas recordó sus inicios en el activismo estudiantil y la importancia de asumir retos tempranos para forjar carácter y disciplina. SANDRA GÓMEZ
https://vanguardia.com.mx/coahuila/aracely-chantaka-corresponsal-de-vanguardia-obtiene-reconocimiento-en-nuevo-leon-IP19619230

Destacó que el fortalecimiento de habilidades integrales —desde lo deportivo hasta lo cultural— funciona como las “fuerzas básicas” del estado, preparando el terreno para los éxitos del mañana.

“El presente y futuro de nuestra entidad está asegurado porque tenemos jóvenes que deciden darle un valor extraordinario a su paso por la universidad”, afirmó.

Al recordar sus inicios en el activismo estudiantil, el Gobernador explicó que asumir retos tempranos forja el carácter necesario para el servicio público y la toma de decisiones estratégicas.

$!El encuentro incluyó un decálogo de éxito enfocado en integridad, planificación de metas y trabajo en equipo como base del liderazgo estudiantil.
El encuentro incluyó un decálogo de éxito enfocado en integridad, planificación de metas y trabajo en equipo como base del liderazgo estudiantil. SANDRA GÓMEZ
https://vanguardia.com.mx/coahuila/descubren-en-nuevo-leon-nueva-especie-de-mosasaurio-de-hace-70-millones-de-anos-museo-del-desierto-en-coahuila-anuncia-hallazgo-GP19610413

Para cerrar, compartió un decálogo de éxito basado en la integridad, la planificación de metas y la formación de equipos sólidos.

Manolo Jiménez hizo un llamado a los universitarios a enfrentar la adversidad con disciplina y agradeció la sinergia entre universidades y autoridades para consolidar estos espacios de crecimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juventud

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo

18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo
true

Operativo contra ‘El Mencho’: La canallada de la fiscal Godoy
true

POLITICÓN: Mientras la 4T exhibe pensiones doradas, en Coahuila florecen los millonarios ‘haberes de retiro’ del Tribunalito
El evento busca fomentar la convivencia familiar y la igualdad en la Ruta Recreativa.

Invitan al recorrido ‘8K Por Ellas’ en la Ruta Recreativa de Saltillo
Una persona repostando combustible en una gasolinera, el martes 17 de marzo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Suben precios de gasolina en EU y alcanzan su nivel más alto desde 2023 por la guerra con Irán
Los campeonatos de 2009 y 2010 forman parte de los episodios recientes más recordados del equipo.

Saraperos celebra 56 años: de sus orígenes a la renovación del Madero en Saltillo
El ataque del lunes, que Pakistán justificó como un golpe a un depósito de municiones, terminó con la vida de decenas de adolescentes y pacientes bajo tratamiento.

Un ataque aéreo pakistaní dejó decenas de muertos en Kabul
Unos hombres inspeccionan los restos de una bomba sin explotar de 227 kilogramos que cayó en una finca de la región de Putumayo, en el sur de Colombia.

Una bomba hallada en un campo de Colombia provoca un choque diplomático