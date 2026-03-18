Encabeza Manolo Jiménez el ‘Congreso 300 Pa’ Delante’ en Torreón; apuesta por el talento juvenil

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con más de 300 universitarios en el “Congreso 300 Pa’ Delante”, un espacio diseñado para potenciar las capacidades de liderazgo de la juventud lagunera.

Durante el encuentro, el mandatario estatal subrayó que el respaldo a las nuevas generaciones es el motor principal para garantizar la prosperidad y competitividad de Coahuila.

Jiménez Salinas elogió la visión y el compromiso social de los asistentes, a quienes instó a ver su formación académica como un primer paso hacia un impacto mayor en la comunidad.