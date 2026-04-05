Piden en Torreón abrir paso a ambulancias y unidades de emergencia

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, señaló que cuando una unidad de auxilio se aproxima, lo recomendable es mantener la calma, orillarse y buscar un espacio seguro para permitir su circulación.

TORREÓN, COAH.— La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón llamó a conductores y peatones a facilitar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, al recordar que en este tipo de situaciones el tiempo puede ser determinante.

“Cuando un vehículo de emergencia se acerca, es importante mantener la calma y ceder el paso, así como no detenerse en la vía pública, sino buscar un lugar seguro para apartarse”, indicó.

Además, exhortó a la ciudadanía a no seguir ambulancias ni otras unidades de auxilio, ya que esto puede generar riesgos adicionales y obstaculizar la atención de una emergencia.

También recomendó mantener una distancia segura, especialmente en intersecciones y cruceros, para permitir que estos vehículos avancen sin contratiempos cuando se dirigen a un servicio.

En el caso de los peatones, la dependencia pidió no acercarse a los vehículos de emergencia ni a la escena de un accidente, a fin de no interferir con el trabajo de paramédicos, bomberos o policías.

“Es importante seguir las instrucciones de los paramédicos y policías, y no obstaculizar el paso de los vehículos que acuden a atender la emergencia. La seguridad de todos depende de nuestra colaboración”, reiteró.

Protección Civil recordó que, en caso de una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o directamente al número de la corporación en Torreón: 871 712 00 66.