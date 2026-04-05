Piden en Torreón abrir paso a ambulancias y unidades de emergencia
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Protección Civil llamó a conductores y peatones a no obstruir el paso ni acercarse a escenas de auxilio
TORREÓN, COAH.— La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón llamó a conductores y peatones a facilitar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, al recordar que en este tipo de situaciones el tiempo puede ser determinante.
El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, señaló que cuando una unidad de auxilio se aproxima, lo recomendable es mantener la calma, orillarse y buscar un espacio seguro para permitir su circulación.
“Cuando un vehículo de emergencia se acerca, es importante mantener la calma y ceder el paso, así como no detenerse en la vía pública, sino buscar un lugar seguro para apartarse”, indicó.
Además, exhortó a la ciudadanía a no seguir ambulancias ni otras unidades de auxilio, ya que esto puede generar riesgos adicionales y obstaculizar la atención de una emergencia.
También recomendó mantener una distancia segura, especialmente en intersecciones y cruceros, para permitir que estos vehículos avancen sin contratiempos cuando se dirigen a un servicio.
En el caso de los peatones, la dependencia pidió no acercarse a los vehículos de emergencia ni a la escena de un accidente, a fin de no interferir con el trabajo de paramédicos, bomberos o policías.
“Es importante seguir las instrucciones de los paramédicos y policías, y no obstaculizar el paso de los vehículos que acuden a atender la emergencia. La seguridad de todos depende de nuestra colaboración”, reiteró.
Protección Civil recordó que, en caso de una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o directamente al número de la corporación en Torreón: 871 712 00 66.