Invita Sonrisa Azul Laguna A.C. a la Caravana por el Autismo

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Torreón
/ 5 abril 2026
    Invita Sonrisa Azul Laguna A.C. a la Caravana por el Autismo
    La caravana se realizará el domingo 12 de abril a las 9:00 horas y concluirá en la Plaza Mayor REDES SOCIALES

El objetivo es sensibilizar, concientizar e inspirar a la sociedad sobre el Trastorno del Espectro Autista

La organización Sonrisa Azul Laguna A.C., conformada por padres de familia y empresarios laguneros, convocó a la ciudadanía a participar en la Caravana por el Autismo 2026, una movilización de sensibilización, concientización e inspiración a favor de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La sexta edición de esta actividad se llevará a cabo el domingo 12 de abril a las 9:00 de la mañana, teniendo como punto de encuentro la llamada Torre Eiffel de la región Laguna, desde donde partirá la caravana con destino final en la Plaza Mayor.

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El recorrido iniciará en Gómez Palacio y concluirá en Torreón, atravesando la zona conurbada de la Comarca Lagunera.

Durante la concentración previa, los organizadores dispondrán de globos y marcadores para la decoración de los vehículos participantes, con el objetivo de generar un ambiente de unidad, inclusión y visibilización de la causa.

Bajo el lema “En red somos más fuertes”, la caravana busca fortalecer el mensaje de que el autismo no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida, influyendo en la forma en que percibe, interpreta y procesa estímulos como sonidos, palabras, colores y situaciones sociales.

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El autismo, también conocido como Trastorno del Espectro Autista (TEA), se caracteriza por comportamientos repetitivos, intereses restringidos y diferencias en la comunicación e interacción social. Especialistas y organizaciones subrayan que se trata de una condición neurobiológica y no de una enfermedad.

Esta iniciativa se enmarca en las actividades de concienciación que se realizan en torno al 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, con el objetivo de promover la inclusión, el respeto y la garantía de derechos para las personas dentro del espectro.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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