Piden mando especial para blindar corredor Durango-Coahuila-Zacatecas

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Piden mando especial para blindar corredor Durango-Coahuila-Zacatecas
    Óscar Moreno Littletón, presidente nacional del Comité de Federaciones de Confederaciones en Coparmex, urgió a integrar un mando trisestatal especial de seguridad. SANDRA GÓMEZ

La iniciativa de Coparmex busca una estrategia interestatal contra la inseguridad e insta a incluir la IP en los diálogos de seguridad pública

TORREÓN, COAH.- Frente al impacto de la inseguridad en Zacatecas y sus implicaciones para el libre tránsito en la región, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a constituir un mando especial de seguridad destinado a resguardar los puntos estratégicos entre Durango, Coahuila y Zacatecas.

Óscar Moreno Littletón, presidente nacional del Comité de Federaciones de Confederaciones en Coparmex, explicó que dicho esquema reforzaría la efectividad operativa entre las tres entidades, asegurando tanto el paso de la ciudadanía como el flujo seguro de productos a través de esta importante ruta comercial del norte de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/asegura-guardia-nacional-pipa-con-hidrocarburo-en-general-cepeda-DA22555226

“Esta realidad nos obliga a reaccionar. Si bien los gobiernos de Durango y Coahuila afirman mantener protegidos sus territorios, proponemos que las instancias federales adopten un modelo como el implementado en La Laguna, articulando una coordinación de carácter regional”, afirmó.

$!La Coparmex propone replicar el modelo de seguridad de Torreón, en Durango y Zacatecas.
La Coparmex propone replicar el modelo de seguridad de Torreón, en Durango y Zacatecas. SANDRA GÓMEZ

El representante del sector empresarial destacó que un esquema coordinado de este tipo demostró su efectividad al contener la delincuencia en la Comarca Lagunera, motivo por el cual resulta conveniente replicar ese formato mediante una perspectiva triestatal.

Subrayó además que la colindancia directa con Zacatecas exige una supervisión continua, considerando que diversos municipios de Coahuila y Durango distan menos de 80 kilómetros de la franja fronteriza de ese Estado.

Si bien Moreno Littletón admitió que Durango y Coahuila registran índices delictivos reducidos, enfatizó que el contexto crítico de Zacatecas vulnera a toda la región debido a su relevancia conectiva y a que sus tramos viales son fundamentales para conectar con el centro y el sur del territorio nacional.

Detalló que un porcentaje considerable de los traslados comerciales y del flete originado en La Laguna transita por Fresnillo y la ciudad de Zacatecas, de modo que cualquier incidente violento repercute negativamente en la estabilidad económica, el abastecimiento y la productividad de las empresas.

A raíz de los acontecimientos recientes, los organismos empresariales de La Laguna, Saltillo, Durango y Zacatecas difundieron un posicionamiento unificado. En él expresaron su respaldo a los afectados y exigieron medidas preventivas coordinadas para impedir que los brotes delictivos se propaguen.

$!El modelo de seguridad Mando Especial de La Laguna es una garantía para la tranquilidad de la ciudadanía.
El modelo de seguridad Mando Especial de La Laguna es una garantía para la tranquilidad de la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

Además insistió en que las autoridades federales, estatales y municipales requieren optimizar el intercambio de inteligencia, patrullajes en vialidades y el despliegue de corporaciones en los accesos fronterizos para garantizar el orden.

Al concluir, enfatizó que es prioritario que el sector privado participe en las mesas de Construcción de la Paz, dado que los comercios e industrias tienen un diagnóstico claro de las contingencias que sufren los empleados, choferes y líneas de distribución en los trayectos regionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Blindaje
Delincuencia
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Coparmex

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El deseo más profundo

El deseo más profundo
true

Coahuila: Entre tragedias y reacciones
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Las derechohabientes mayores de 40 años deberán acudir a su unidad médica para conocer los requisitos y la fecha de atención.

IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto
Osmar Olvera conquistó el oro en trampolín de un metro y encabezó otra jornada exitosa para los clavados mexicanos en Santo Domingo 2026.

México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada
Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya.

Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU
La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano

La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano