Piden mando especial para blindar corredor Durango-Coahuila-Zacatecas

Óscar Moreno Littletón, presidente nacional del Comité de Federaciones de Confederaciones en Coparmex, explicó que dicho esquema reforzaría la efectividad operativa entre las tres entidades, asegurando tanto el paso de la ciudadanía como el flujo seguro de productos a través de esta importante ruta comercial del norte de México.

TORREÓN, COAH.- Frente al impacto de la inseguridad en Zacatecas y sus implicaciones para el libre tránsito en la región, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a constituir un mando especial de seguridad destinado a resguardar los puntos estratégicos entre Durango, Coahuila y Zacatecas.

“Esta realidad nos obliga a reaccionar. Si bien los gobiernos de Durango y Coahuila afirman mantener protegidos sus territorios, proponemos que las instancias federales adopten un modelo como el implementado en La Laguna, articulando una coordinación de carácter regional”, afirmó.

El representante del sector empresarial destacó que un esquema coordinado de este tipo demostró su efectividad al contener la delincuencia en la Comarca Lagunera, motivo por el cual resulta conveniente replicar ese formato mediante una perspectiva triestatal.

Subrayó además que la colindancia directa con Zacatecas exige una supervisión continua, considerando que diversos municipios de Coahuila y Durango distan menos de 80 kilómetros de la franja fronteriza de ese Estado.

Si bien Moreno Littletón admitió que Durango y Coahuila registran índices delictivos reducidos, enfatizó que el contexto crítico de Zacatecas vulnera a toda la región debido a su relevancia conectiva y a que sus tramos viales son fundamentales para conectar con el centro y el sur del territorio nacional.

Detalló que un porcentaje considerable de los traslados comerciales y del flete originado en La Laguna transita por Fresnillo y la ciudad de Zacatecas, de modo que cualquier incidente violento repercute negativamente en la estabilidad económica, el abastecimiento y la productividad de las empresas.

A raíz de los acontecimientos recientes, los organismos empresariales de La Laguna, Saltillo, Durango y Zacatecas difundieron un posicionamiento unificado. En él expresaron su respaldo a los afectados y exigieron medidas preventivas coordinadas para impedir que los brotes delictivos se propaguen.