Asegura Guardia Nacional pipa con presunto hidrocarburo en General Cepeda

El hallazgo fue reportado alrededor de las 8:30 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 39+300 del tramo Entronque Puebla-La Esperanza, con dirección hacia Saltillo.

GENERAL CEPEDA, COAH.- Un tractocamión con autotanque que transportaba una carga aproximada al 95 por ciento de su capacidad con presunto hidrocarburo fue localizado fuera de la carretera Saltillo-Torreón, en el municipio de General Cepeda.

La unidad se encontraba a unos 50 metros de la carretera, dentro de un terreno baldío, situación que llamó la atención del personal de Seguridad Física de Pemex.

Tras el reporte, autoridades acudieron al sitio para realizar una inspección. En el operativo también participó personal del Ejército Mexicano, adscrito al 69 Batallón de Infantería.

Durante la revisión, las autoridades informaron que no fueron localizados documentos que acreditaran la legal procedencia del combustible transportado. Tampoco se encontró a alguna persona en el lugar.

La unidad corresponde a un tractocamión Kenworth modelo 2015, de color blanco, con razón social Residuos Energéticos de Monterrey, S.A. de C.V., que remolcaba un autotanque gris con capacidad para 45 mil litros.

Finalmente, la pipa y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Saltillo, donde se realizarán las diligencias correspondientes para determinar la procedencia de la carga.