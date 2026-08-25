$!Pone en marcha Miguel Riquelme el programa ‘A Darle Parejo’, en el suroriente de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con una fuerte inversión en infraestructura vial y el respaldo directo a los trabajadores municipales, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís impulsó el programa “A Darle Parejo” en el sector suroriente de la ciudad. Durante el arranque de la jornada, el edil ratificó su compromiso de destinar recursos prioritarios para saldar los rezagos en los sectores que más lo requieren. Desde su puesta en marcha el pasado 30 de julio, el programa que encabeza Riquelme Solís acumula la rehabilitación de más de 5,542 metros cuadrados de carpeta asfáltica, traduciéndose en mil 281 baches atendidos a lo largo de 100 colonias de Torreón.

En esta nueva fase, el alcalde llevó la maquinaria y el personal a las colonias Fuentes del Sur, La Fuente y Valle Dorado, donde se transformará el entorno para un beneficio directo de casi 7 mil vecinos, además del tráfico vehicular y peatonal diario. Miguel Ángel Riquelme Solís enfatizó que el mantenimiento de la ciudad es un eje fundamental de su gobierno para responder de forma contundente a las peticiones ciudadanas. “Yo definí al inicio de mi gestión cuáles eran las prioridades de Torreón y ya estamos aquí atendiendo las principales necesidades. Aquí vamos a estar al pendiente, en conjunto también con el gobernador Manolo Jiménez”, aseveró el Presidente Municipal. Como parte del respaldo al equipo operativo, el munícipe hizo entrega de uniformes nuevos a las cuadrillas del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), dignificando su labor y dotándolos de herramientas clave para agilizar la atención a reportes urbanos.

El alcalde subrayó que el trabajo en equipo con el Gobierno del Estado no solo abarca el bacheo y pavimentación, sino que se extiende a rubros estratégicos como la seguridad, la generación de empleo y la recuperación de espacios públicos para la paz familiar. De igual forma, Riquelme Solís reafirmó que la solución al abasto de agua potable sigue siendo una bandera central de su administración para lograr que ningún hogar carezca del servicio vital. “Poco a poco estamos enfrentando los retos y espero que muy pronto a ninguna colonia le falte agua y que las familias de Torreón vivan mejor”, sostuvo.

Por su parte, el titular del SIMV, David Gerardo Fernández Hernández, precisó que por instrucciones del alcalde la meta total abarca 100 mil metros cuadrados en bacheo y 150 mil metros cuadrados más en microcarpeta, reforzando la operatividad con cinco unidades totalmente nuevas. Al evento acompañaron al alcalde las diputadas Verónica Martínez García y Olivia Martínez Leyva; la diputada local electa Ximena Villarreal; el coordinador de sector Javier Armendáriz Reyes Retana, y el representante vecinal Carlos Hernández Rodríguez.