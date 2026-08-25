Ramos Arizpe reporta saldo blanco en escuelas tras vacaciones; no hubo robos

El municipio de Ramos Arizpe reportó un saldo blanco en la infraestructura educativa tras el receso escolar de dos meses, descartando robos o afectaciones mayores en los planteles. Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, confirmó que la coordinación con los directivos mediante canales de comunicación y la vigilancia policial constante previnieron incidentes delictivos en las escuelas de la localidad.

“Hasta el momento no tenemos ningún reporte de daños o robos; estamos en un grupo de WhatsApp con todas las escuelas para mantener la seguridad e inmediatamente nos avisan de cualquier anomalía”, señaló el munícipe. Explicó que durante las vacaciones se mantuvieron patrullajes continuos para resguardar los bienes de valor de los planteles educativos.

En el marco del regreso a las aulas, la administración municipal implementó el programa “Enchúlame la escuela”, con el cual se brinda atención a solicitudes de limpieza, deshierbe, poda y reparación de instalaciones sanitarias. Gutiérrez Merino detalló que cuadrillas municipales y personal especializado colaboran activamente con las instituciones que requieren mantenimiento previo al arranque formal de clases.

Asimismo, el edil dio a conocer que la entrega de apoyos escolares presenta un avance cercano al 70 por ciento. La iniciativa contempla la distribución de 12 mil paquetes de útiles y 50 mil cuadernos profesionales, junto con morrales, para alumnos de educación primaria superior (cuarto, quinto y sexto grado) y secundaria, complementando los apoyos otorgados por el Gobierno estatal.