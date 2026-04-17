Pozo 76 de Simas Torreón podría reactivarse este fin de semana

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Torreón
/ 17 abril 2026
    Pozo 76 de Simas Torreón podría reactivarse este fin de semana
    La falla se debe a una obstrucción por acumulación de sarro. SANDRA GÓMEZ

El programa de atención incluye el suministro directo a colonias y centros de alta relevancia como la Universidad Autónoma de Coahuila, la UTT, el ISSSTE y el Hospital General de Torreón

TORREÓN, COAH.- El pozo 76 del Simas Torreón, que abastece al sector de Ciudad Universitaria, podría entrar nuevamente en operación entre viernes y sábado, informó el gerente general, Roberto Escalante González.

El funcionario precisó que las cuadrillas trabajan día y noche para resolver una obstrucción por sarro, problema que ha dificultado la operación normal del equipo.

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Debido a la prolongación de los trabajos, el Simas implementó un operativo de distribución de agua potable mediante camiones cisterna.

El programa de atención contempla el suministro directo a colonias y a puntos prioritarios como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), el ISSSTE y el Hospital General de Torreón.

Para cubrir la demanda, se cuenta con un estado de fuerza de hasta 40 unidades de transporte de agua.

$!Roberto Escalante González, gerente general del Simas Torreón.
Roberto Escalante González, gerente general del Simas Torreón. SANDRA GÓMEZ

Escalante González señaló que se integraron tres pipas del programa Agua Saludable para fortalecer la logística, las cuales se suman a las brigadas municipales y a proveedores privados que participan diariamente en la atención de la contingencia.

Respecto al panorama general del sistema, indicó que actualmente operan entre 96 y 97 pozos de un total de 107. El resto permanece fuera de servicio por mantenimiento o en proceso de transición al esquema de Agua Saludable. Añadió que la prioridad inmediata es restablecer el suministro en los sectores que dependen del pozo en reparación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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