Pozo 76 de Simas Torreón podría reactivarse este fin de semana

TORREÓN, COAH.- El pozo 76 del Simas Torreón, que abastece al sector de Ciudad Universitaria, podría entrar nuevamente en operación entre viernes y sábado, informó el gerente general, Roberto Escalante González. El funcionario precisó que las cuadrillas trabajan día y noche para resolver una obstrucción por sarro, problema que ha dificultado la operación normal del equipo.

Debido a la prolongación de los trabajos, el Simas implementó un operativo de distribución de agua potable mediante camiones cisterna. El programa de atención contempla el suministro directo a colonias y a puntos prioritarios como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), el ISSSTE y el Hospital General de Torreón. Para cubrir la demanda, se cuenta con un estado de fuerza de hasta 40 unidades de transporte de agua.

Escalante González señaló que se integraron tres pipas del programa Agua Saludable para fortalecer la logística, las cuales se suman a las brigadas municipales y a proveedores privados que participan diariamente en la atención de la contingencia. Respecto al panorama general del sistema, indicó que actualmente operan entre 96 y 97 pozos de un total de 107. El resto permanece fuera de servicio por mantenimiento o en proceso de transición al esquema de Agua Saludable. Añadió que la prioridad inmediata es restablecer el suministro en los sectores que dependen del pozo en reparación.

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