‘La Gran Fuerza de México’ supera 143 mil visitantes en Torreón; Alcalde invita a asistir

TORREÓN, COAH.- A poco más de una semana de su inauguración, la exposición militar “La Gran Fuerza de México” se ha consolidado como un éxito en la región. Este viernes, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, informó que la muestra ya supera los 143 mil visitantes, destacando el impacto positivo que ha tenido, especialmente entre la niñez y la juventud lagunera.

Acompañado por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, y el general Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la VI Zona Militar, el edil recorrió los módulos instalados en el Centro de Convenciones de Torreón. Durante la visita, Cepeda González subrayó que este evento, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Uno de los aspectos más destacados de la exposición ha sido la afluencia escolar. De acuerdo con cifras oficiales, diariamente asisten más de mil 600 estudiantes de distintos niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria.

“Se trata de una experiencia formativa para los alumnos y un espacio de sano esparcimiento para las familias. Aquí pueden conocer de cerca la labor de quienes contribuyen a la seguridad de Torreón y de todo México”, afirmó el alcalde. Los visitantes han mostrado especial interés en áreas como los módulos caninos, con exhibiciones de adiestramiento; el espacio de Fuerzas Especiales, donde se presenta equipo y tácticas de élite; y la sección de paracaidismo, que muestra capacidades aéreas y de infiltración. La exhibición, en la que participan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de mayo.

Publicidad

Temas

Exposiciones militares

Localizaciones

Coahuila Torreón

