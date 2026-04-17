‘La Gran Fuerza de México’ supera 143 mil visitantes en Torreón; Alcalde invita a asistir

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Torreón
/ 17 abril 2026
    ‘La Gran Fuerza de México’ supera 143 mil visitantes en Torreón; Alcalde invita a asistir
    El alcalde Román Alberto Cepeda destacó la relevancia de la muestra. SANDRA GÓMEZ

El evento busca fortalecer la relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas

TORREÓN, COAH.- A poco más de una semana de su inauguración, la exposición militar “La Gran Fuerza de México” se ha consolidado como un éxito en la región.

Este viernes, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, informó que la muestra ya supera los 143 mil visitantes, destacando el impacto positivo que ha tenido, especialmente entre la niñez y la juventud lagunera.

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Acompañado por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, y el general Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la VI Zona Militar, el edil recorrió los módulos instalados en el Centro de Convenciones de Torreón.

Durante la visita, Cepeda González subrayó que este evento, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas.

Uno de los aspectos más destacados de la exposición ha sido la afluencia escolar. De acuerdo con cifras oficiales, diariamente asisten más de mil 600 estudiantes de distintos niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria.

$!Participan estudiantes desde preescolar hasta preparatoria.
Participan estudiantes desde preescolar hasta preparatoria. SANDRA GÓMEZ

“Se trata de una experiencia formativa para los alumnos y un espacio de sano esparcimiento para las familias. Aquí pueden conocer de cerca la labor de quienes contribuyen a la seguridad de Torreón y de todo México”, afirmó el alcalde.

Los visitantes han mostrado especial interés en áreas como los módulos caninos, con exhibiciones de adiestramiento; el espacio de Fuerzas Especiales, donde se presenta equipo y tácticas de élite; y la sección de paracaidismo, que muestra capacidades aéreas y de infiltración.

La exhibición, en la que participan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de mayo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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