Premia Simas Torreón a usuarios cumplidos con sorteo navideño

Torreón
/ 18 diciembre 2025
    Premia Simas Torreón a usuarios cumplidos con sorteo navideño
    El organismo reconoció la puntualidad en el pago del servicio de agua con la rifa de un automóvil nuevo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades de la empresa encabezaron el Sorteo Navideño Usuarios Cumplidos en la oficina matriz del organismo

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón realizó este mediodía el “Sorteo Navideño SIMAS Torreón Usuarios Cumplidos”, en el que resultó ganador de un automóvil nuevo Fiat Argo 2025 el usuario Casimiro “N”, con el boleto número 7761.

El sorteo se llevó a cabo a las 12:00 horas en la oficina matriz del organismo, ubicada en el bulevar Independencia 308 poniente, en la colonia Centro, ante la presencia del gerente general de SIMAS Torreón, Roberto Escalante González, y de la inspectora de la Secretaría de Gobernación, Naomi Castelan Caballero, además de usuarios del sistema.

La actividad fue transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook de SIMAS Torreón, como parte de las acciones de transparencia del organismo.

El sorteo contó con la autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, bajo el permiso número 20250190PS05, y tuvo como objetivo reconocer a los usuarios que cumplen puntualmente, mes con mes, con el pago de los servicios de agua potable y drenaje.

La entrega del vehículo al ganador se realizará el próximo martes 23 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la oficina matriz del Simas Torreón.

El organismo agradeció la amplia participación de los usuarios cumplidos, la cual permitió el éxito del sorteo, y los exhortó a continuar con su compromiso de pago puntual para acceder a futuras promociones y beneficios.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

