Premia Simas Torreón a usuarios cumplidos con sorteo navideño

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón realizó este mediodía el “Sorteo Navideño SIMAS Torreón Usuarios Cumplidos”, en el que resultó ganador de un automóvil nuevo Fiat Argo 2025 el usuario Casimiro “N”, con el boleto número 7761.

El sorteo se llevó a cabo a las 12:00 horas en la oficina matriz del organismo, ubicada en el bulevar Independencia 308 poniente, en la colonia Centro, ante la presencia del gerente general de SIMAS Torreón, Roberto Escalante González, y de la inspectora de la Secretaría de Gobernación, Naomi Castelan Caballero, además de usuarios del sistema.

La actividad fue transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook de SIMAS Torreón, como parte de las acciones de transparencia del organismo.

El sorteo contó con la autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, bajo el permiso número 20250190PS05, y tuvo como objetivo reconocer a los usuarios que cumplen puntualmente, mes con mes, con el pago de los servicios de agua potable y drenaje.

La entrega del vehículo al ganador se realizará el próximo martes 23 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la oficina matriz del Simas Torreón.

El organismo agradeció la amplia participación de los usuarios cumplidos, la cual permitió el éxito del sorteo, y los exhortó a continuar con su compromiso de pago puntual para acceder a futuras promociones y beneficios.