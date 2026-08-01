Preparan relevo en la Dirección de Salud de Torreón tras la baja de Riveroll Duarte

Con el objetivo de inyectar nueva energía y reorientar el trabajo en Salud Municipal, el presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer la remoción de José Manuel Riveroll Duarte de dicha dependencia.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme señaló que la salida de José Manuel Riveroll del área sanitaria responde a una reestructuración del departamento y anticipó que en los próximos días se dará a conocer al sustituto.

El edil adelantó que será a inicios de la siguiente semana cuando se haga oficial el nombramiento de la persona que estará a cargo, quien tendrá la encomienda de dar seguimiento a los esquemas de prevención y servicios médicos locales, en coordinación con las instancias del Gobierno del Estado y la Federación.

“Tengo un profundo respeto hacia el trabajo del doctor Riveroll; no obstante, existen dependencias donde es necesario renovar perfiles e imprimir un giro diferente”, puntualizó el edil, al ratificar que la salida se formalizó el viernes como parte del proceso de evaluación y reordenamiento del gabinete.

Este ajuste en el rubro sanitario forma parte de una serie de sustituciones recientes que también alcanzó a departamentos clave como Servicios Administrativos, Egresos y Recursos Humanos.

Apenas a 30 días de haber iniciado la gestión de Riquelme Solís, la administración local registra movimientos continuos en dependencias como el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), la Jefatura de Gabinete, hoy Secretaría Técnica, Comunicación Social, Ordenamiento Territorial y Urbanismo, el área Jurídica y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial.