Preparan relevo en la Dirección de Salud de Torreón tras la baja de Riveroll Duarte
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La salida de José Manuel Riveroll de Salud Municipal forma parte de una reestructuración del gabinete impulsada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme, quien anunciará al nuevo titular la próxima semana
TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme señaló que la salida de José Manuel Riveroll del área sanitaria responde a una reestructuración del departamento y anticipó que en los próximos días se dará a conocer al sustituto.
Con el objetivo de inyectar nueva energía y reorientar el trabajo en Salud Municipal, el presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer la remoción de José Manuel Riveroll Duarte de dicha dependencia.
El edil adelantó que será a inicios de la siguiente semana cuando se haga oficial el nombramiento de la persona que estará a cargo, quien tendrá la encomienda de dar seguimiento a los esquemas de prevención y servicios médicos locales, en coordinación con las instancias del Gobierno del Estado y la Federación.
“Tengo un profundo respeto hacia el trabajo del doctor Riveroll; no obstante, existen dependencias donde es necesario renovar perfiles e imprimir un giro diferente”, puntualizó el edil, al ratificar que la salida se formalizó el viernes como parte del proceso de evaluación y reordenamiento del gabinete.
Este ajuste en el rubro sanitario forma parte de una serie de sustituciones recientes que también alcanzó a departamentos clave como Servicios Administrativos, Egresos y Recursos Humanos.
Apenas a 30 días de haber iniciado la gestión de Riquelme Solís, la administración local registra movimientos continuos en dependencias como el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), la Jefatura de Gabinete, hoy Secretaría Técnica, Comunicación Social, Ordenamiento Territorial y Urbanismo, el área Jurídica y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial.