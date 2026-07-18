Profeco alerta en La Laguna por fraudes en paquetes turísticos

El delegado de la dependencia federal en Coahuila, Galio Vega Abrego, recomendó realizar las contrataciones directamente con aerolíneas, hoteles o agencias de viajes debidamente establecidas y reconocidas, evitando intermediarios cuya identidad o respaldo comercial no pueda comprobarse.

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento de viajes durante la temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las familias de la Comarca Lagunera a extremar precauciones al adquirir paquetes turísticos, reservar hospedaje o comprar boletos de avión, con el propósito de evitar fraudes que afecten su patrimonio y arruinen sus vacaciones.

”Una vacación puede convertirse en un fraude si no se compra en lugares bien establecidos. Por eso insisto en que lo hagan directamente con aerolíneas, hoteles o agencias reconocidas”, señaló.

Advirtió especialmente sobre las promociones y ofertas difundidas a través de redes sociales, principalmente en Facebook, donde pueden encontrarse anuncios con precios excesivamente bajos o condiciones aparentemente muy favorables que, en algunos casos, resultan ser engaños.

Explicó que este tipo de fraudes no solo provoca pérdidas económicas, sino que también puede dejar a las familias sin posibilidad de realizar el viaje que tenían planeado.

Entre las principales recomendaciones de Profeco se encuentra realizar las compras únicamente en sitios oficiales, adquirir los vuelos directamente con las aerolíneas y reservar el hospedaje mediante las plataformas oficiales de los hoteles o con agencias de viajes reconocidas.

Asimismo, aconsejó revisar previamente los comentarios, calificaciones y experiencias de otros consumidores antes de concretar cualquier operación por internet. También recomendó verificar que el proveedor cuente con información de contacto y condiciones claras del servicio contratado.

Finalmente, insistió en evitar intermediarios desconocidos que ofrecen precios considerablemente inferiores a los del mercado sin contar con respaldo legal o comercial. Además, llamó a desconfiar de las llamadas “promociones fantasma” que aparecen de manera repentina en redes sociales y solicitan depósitos o transferencias inmediatas, pues una oferta irrealmente atractiva puede convertirse en un fraude y afectar tanto la economía como los planes de descanso de las familias.