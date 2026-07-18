Profeco alerta en La Laguna por fraudes en paquetes turísticos

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    Profeco alerta en La Laguna por fraudes en paquetes turísticos
    Galio Vega Abrego llamó a verificar que las empresas cuenten con información de contacto y operen mediante sitios oficiales antes de contratar un servicio turístico. SANDRA GÓMEZ

Recomienda contratar vuelos, hospedaje y servicios únicamente con empresas establecidas y desconfiar de ofertas demasiado atractivas en redes sociales

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento de viajes durante la temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las familias de la Comarca Lagunera a extremar precauciones al adquirir paquetes turísticos, reservar hospedaje o comprar boletos de avión, con el propósito de evitar fraudes que afecten su patrimonio y arruinen sus vacaciones.

El delegado de la dependencia federal en Coahuila, Galio Vega Abrego, recomendó realizar las contrataciones directamente con aerolíneas, hoteles o agencias de viajes debidamente establecidas y reconocidas, evitando intermediarios cuya identidad o respaldo comercial no pueda comprobarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-perfila-secretaria-tecnica-en-lugar-de-la-jefatura-de-gabinete-LH22259376

”Una vacación puede convertirse en un fraude si no se compra en lugares bien establecidos. Por eso insisto en que lo hagan directamente con aerolíneas, hoteles o agencias reconocidas”, señaló.

Advirtió especialmente sobre las promociones y ofertas difundidas a través de redes sociales, principalmente en Facebook, donde pueden encontrarse anuncios con precios excesivamente bajos o condiciones aparentemente muy favorables que, en algunos casos, resultan ser engaños.

Explicó que este tipo de fraudes no solo provoca pérdidas económicas, sino que también puede dejar a las familias sin posibilidad de realizar el viaje que tenían planeado.

Entre las principales recomendaciones de Profeco se encuentra realizar las compras únicamente en sitios oficiales, adquirir los vuelos directamente con las aerolíneas y reservar el hospedaje mediante las plataformas oficiales de los hoteles o con agencias de viajes reconocidas.

Asimismo, aconsejó revisar previamente los comentarios, calificaciones y experiencias de otros consumidores antes de concretar cualquier operación por internet. También recomendó verificar que el proveedor cuente con información de contacto y condiciones claras del servicio contratado.

Finalmente, insistió en evitar intermediarios desconocidos que ofrecen precios considerablemente inferiores a los del mercado sin contar con respaldo legal o comercial. Además, llamó a desconfiar de las llamadas “promociones fantasma” que aparecen de manera repentina en redes sociales y solicitan depósitos o transferencias inmediatas, pues una oferta irrealmente atractiva puede convertirse en un fraude y afectar tanto la economía como los planes de descanso de las familias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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