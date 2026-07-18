Torreón perfila Secretaría Técnica en lugar de la Jefatura de Gabinete

El alcalde explicó que una de las áreas sujetas a análisis es la Jefatura de Gabinete, cuya función actual consiste en dar seguimiento y supervisar las labores de las diferentes direcciones y secretarías del Ayuntamiento.

TORREÓN, COAH.- A dos semanas de haber asumido la Presidencia Municipal de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís informó que su administración mantiene en revisión la estructura del Gobierno local. Este proceso ya ha derivado en diversos cambios dentro del gabinete y continuará en los próximos días con nuevos esquemas de trabajo en distintas dependencias.

Señaló que la propuesta es transformar dicha figura en una Secretaría Técnica, orientada a concentrar, ordenar y evaluar los resultados generados por las distintas áreas de la Administración Municipal. El propósito es integrarlos posteriormente en los informes de gobierno que se presentan a la ciudadanía.

Riquelme Solís consideró que la figura de jefe de Gabinete, bajo su esquema actual, no resulta del todo funcional. Explicó que existen titulares de dependencias que, por la naturaleza de sus atribuciones, cuentan con responsabilidades jurídicas, legales y administrativas que impiden establecer una estructura jerárquica general por encima de ellas.

En contraste, destacó que una Secretaría Técnica permitiría ordenar los procesos de trabajo de la Presidencia Municipal, dar seguimiento a las acciones de gobierno y concentrar de manera sistemática los logros, programas e intervenciones realizadas por las distintas áreas del Ayuntamiento.

El presidente municipal adelantó que durante la próxima semana concluirá el análisis integral de la estructura administrativa, con la intención de entrar de lleno en el proyecto de gobierno que ha visualizado para Torreón.

Precisó que los ajustes no buscan experimentar con la administración ni eliminar de manera automática los programas y esquemas existentes. El objetivo, dijo, es evaluar su funcionamiento, fortalecer aquello que ha dado resultados y adecuar las áreas necesarias con perfiles de experiencia y capacidad comprobada.

Riquelme Solís afirmó que uno de los objetivos centrales de esta reorganización será reducir la burocracia dentro del Gobierno Municipal y orientar el funcionamiento de la administración hacia una mayor eficiencia y una mejor prestación de servicios a la ciudadanía.