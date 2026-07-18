Torreón perfila Secretaría Técnica en lugar de la Jefatura de Gabinete

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón perfila Secretaría Técnica en lugar de la Jefatura de Gabinete
    Miguel Ángel Riquelme adelantó que durante la próxima semana concluirá el análisis de la estructura administrativa para definir nuevos ajustes en su gabinete. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme informó que la reorganización administrativa busca reducir la burocracia y fortalecer la coordinación entre dependencias

TORREÓN, COAH.- A dos semanas de haber asumido la Presidencia Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís informó que su administración mantiene en revisión la estructura del Gobierno local. Este proceso ya ha derivado en diversos cambios dentro del gabinete y continuará en los próximos días con nuevos esquemas de trabajo en distintas dependencias.

El alcalde explicó que una de las áreas sujetas a análisis es la Jefatura de Gabinete, cuya función actual consiste en dar seguimiento y supervisar las labores de las diferentes direcciones y secretarías del Ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/destaca-riquelme-captura-de-presunto-operador-del-cartel-de-sinaloa-en-torreon-KH22259232

Señaló que la propuesta es transformar dicha figura en una Secretaría Técnica, orientada a concentrar, ordenar y evaluar los resultados generados por las distintas áreas de la Administración Municipal. El propósito es integrarlos posteriormente en los informes de gobierno que se presentan a la ciudadanía.

Riquelme Solís consideró que la figura de jefe de Gabinete, bajo su esquema actual, no resulta del todo funcional. Explicó que existen titulares de dependencias que, por la naturaleza de sus atribuciones, cuentan con responsabilidades jurídicas, legales y administrativas que impiden establecer una estructura jerárquica general por encima de ellas.

En contraste, destacó que una Secretaría Técnica permitiría ordenar los procesos de trabajo de la Presidencia Municipal, dar seguimiento a las acciones de gobierno y concentrar de manera sistemática los logros, programas e intervenciones realizadas por las distintas áreas del Ayuntamiento.

El presidente municipal adelantó que durante la próxima semana concluirá el análisis integral de la estructura administrativa, con la intención de entrar de lleno en el proyecto de gobierno que ha visualizado para Torreón.

Precisó que los ajustes no buscan experimentar con la administración ni eliminar de manera automática los programas y esquemas existentes. El objetivo, dijo, es evaluar su funcionamiento, fortalecer aquello que ha dado resultados y adecuar las áreas necesarias con perfiles de experiencia y capacidad comprobada.

Riquelme Solís afirmó que uno de los objetivos centrales de esta reorganización será reducir la burocracia dentro del Gobierno Municipal y orientar el funcionamiento de la administración hacia una mayor eficiencia y una mejor prestación de servicios a la ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gobierno
Funcionarios públicos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Club exclusivo

Club exclusivo
true

POLITICÓN: Las revelaciones de ‘El Jimmy’ Martínez Veloz, ¿viene EU por Marina del Pilar?
NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es acusado de ser parte de esta red de huachicol fiscal.

Por huachicol fiscal van tras 25 personas y 11 empresas que forman megarred que operaba en Coahuila
Este segmento premium del mercado inmobiliario local tiene complicaciones para poder ser colocado.

Saltillo: Sin demanda, casas de lujo de más de 50 mdp
La Sindicatura de AHMSA pidió al Juzgado verificar un listado laboral por posibles páginas faltantes y confirmó que un montacargas será entregado el 20 de julio en la Planta 1

AHMSA fija fecha de entrega de montacargas y revisa padrón actualizado de trabajadores
Gilberto Jiménez conectó el sencillo con el que Charros dejó tendido a Saraperos y selló la victoria 6-5 en Jalisco.

Saraperos deja escapar la ventaja y cae ante Charros en extrainnings
Estrategia. El actor aseguró que mostrará su verdadera personalidad dentro del reality y adelantó que compartirá historias inéditas de su carrera en la televisión.

Ernesto Laguardia pide el respaldo de Saltillo rumbo a ‘La Casa de los Famosos México’