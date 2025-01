Profesor utiliza la música de The Beatles para enseñar inglés en Torreón

En una aula de la Secundaria General No. 2 “Federico Berrueto Barrón”, de Torreón , Coahuila, el idioma inglés resuena entre melodías de The Beatles.

UNA PASIÓN DESPERTADA EN PANDEMIA

La conexión de Rocha con The Beatles tomó un giro significativo en 2020, cuando comenzó a escuchar su música de manera más seria. “Hasta entonces, eran una banda más de las que me gustaban. Pero en la pandemia descubrí cuán grandiosos son. Su música me llena de alegría, nostalgia y, sobre todo, me conecta con mi papá. Gracias a él entendí que descubrir la música de The Beatles hace que la vida parezca menos dura”, expresó.

Con su método, Edson Rocha no solo enseña inglés, sino que también lleva a sus alumnos a explorar un legado musical que trasciende generaciones, mostrando que la educación y el arte pueden unirse para transformar las aulas en espacios llenos de creatividad y significado.