Protestan por riesgo eléctrico en primaria Eliseo Loera Salazar de Torreón

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    Protestan por riesgo eléctrico en primaria Eliseo Loera Salazar de Torreón
    La protesta impidió el ingreso de alumnos y docentes al plantel durante la mañana del martes. redes sociales
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Padres de familia bloquearon el acceso a la escuela Eliseo Loera Salazar para exigir reparaciones eléctricas y condiciones seguras para los alumnos

TORREÓN, COAH.- Padres de familia de la Escuela Eliseo Loera Salazar, en Torreón, cerraron las instalaciones del plantel la mañana de ayer martes para exigir la reparación de fallas en el cableado eléctrico que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.

La protesta impidió el ingreso de docentes y alumnos, como medida de presión ante la falta de respuesta a sus reportes sobre las condiciones de la instalación eléctrica.

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Los inconformes demandaron una solución inmediata y solicitaron la presencia de Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, para que atienda directamente el problema y dé seguimiento a las reparaciones necesarias.

Los padres señalaron que su principal exigencia es garantizar que los menores puedan tomar clases en condiciones seguras, por lo que mantuvieron el cierre como forma de reclamar atención a la problemática.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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