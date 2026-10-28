Protestan por riesgo eléctrico en primaria Eliseo Loera Salazar de Torreón

TORREÓN, COAH.- Padres de familia de la Escuela Eliseo Loera Salazar, en Torreón, cerraron las instalaciones del plantel la mañana de ayer martes para exigir la reparación de fallas en el cableado eléctrico que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.

La protesta impidió el ingreso de docentes y alumnos, como medida de presión ante la falta de respuesta a sus reportes sobre las condiciones de la instalación eléctrica.