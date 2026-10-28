Protestan por riesgo eléctrico en primaria Eliseo Loera Salazar de Torreón
Padres de familia bloquearon el acceso a la escuela Eliseo Loera Salazar para exigir reparaciones eléctricas y condiciones seguras para los alumnos
TORREÓN, COAH.- Padres de familia de la Escuela Eliseo Loera Salazar, en Torreón, cerraron las instalaciones del plantel la mañana de ayer martes para exigir la reparación de fallas en el cableado eléctrico que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.
La protesta impidió el ingreso de docentes y alumnos, como medida de presión ante la falta de respuesta a sus reportes sobre las condiciones de la instalación eléctrica.
Los inconformes demandaron una solución inmediata y solicitaron la presencia de Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, para que atienda directamente el problema y dé seguimiento a las reparaciones necesarias.
Los padres señalaron que su principal exigencia es garantizar que los menores puedan tomar clases en condiciones seguras, por lo que mantuvieron el cierre como forma de reclamar atención a la problemática.