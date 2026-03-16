Quedan pocos días para registrarse en el Consejo Juvenil Torreón 2026–2027

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 16 marzo 2026
    Quedan pocos días para registrarse en el Consejo Juvenil Torreón 2026–2027
    El Consejo tiene como objetivo analizar, discutir y proponer iniciativas que impacten el entorno de los jóvenes. ESPECIAL

El Consejo es un órgano consultivo que busca fortalecer la participación ciudadana y el diálogo con autoridades

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón invita a la juventud a formar parte del Consejo Juvenil 2026–2027, un órgano consultivo orientado a fortalecer la participación ciudadana, el diálogo y la colaboración entre los jóvenes y las autoridades municipales, así como la construcción de propuestas que contribuyan al desarrollo de este sector de la población. La recepción de documentos para el registro de aspirantes estará abierta hasta el próximo viernes 20 de marzo de 2026.

Jesús Rogelio Salazar Hernández, titular de la Dirección de la Juventud, explicó que el Consejo tiene como objetivo principal analizar, discutir, proponer y promover la participación activa de las nuevas generaciones en la toma de decisiones que impactan su entorno. Además, destacó que la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González impulsa programas, acciones e iniciativas como esta, que permiten a los jóvenes involucrarse en decisiones que favorecen el desarrollo de Torreón, especialmente aquellas que los involucran directamente como sector social.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan brigadas de mejora urbana en Hogares Ferrocarrileros de Torreón

“Las y los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de manera honorífica y podrán integrarse a diversas comisiones temáticas, presentar iniciativas, emitir opiniones sobre los proyectos impulsados por la Dirección de la Juventud y conocer los informes periódicos que se presentan acerca de los programas”, señaló Salazar Hernández.

Se seleccionarán 50 jóvenes, quienes se desempeñarán como consejeros propietarios y suplentes, procurando en todo momento el respeto a los principios de igualdad de género, pluralidad e inclusión. La convocatoria está dirigida a jóvenes que residan en Torreón y tengan entre 16 y 29 años, con disponibilidad para asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.

Los aspirantes deberán presentar su documentación de manera presencial en las oficinas de la Dirección de la Juventud, ubicadas en bulevar Revolución s/n, colonia Luis Echeverría, de lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas. Entre los documentos solicitados se encuentran una carta de exposición de motivos de máximo dos cuartillas, identificación oficial o acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y evidencia fotográfica o documental que acredite participación activa y destacada en áreas como deporte, cultura, formación académica, ecología, inclusión social, equidad de género, emprendimiento, altruismo, tecnología, participación política o representación religiosa.

Además, los interesados deberán entregar una carta indicando si los documentos tienen carácter público o confidencial, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian recepción de solicitudes para préstamos de trabajadores municipales en Torreón

Dentro de los tres días posteriores al cierre del registro, un comité evaluará los expedientes y seleccionará los perfiles más idóneos para integrar el Consejo Juvenil de Torreón 2026. Los resultados se publicarán en las páginas oficiales de Facebook e Instagram: Municipio de Torreón y Dirección de la Juventud Torreón.

Para mayores informes o aclaraciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 871 500 1453 o enviar un correo electrónico a juventudtrc@gmail.com. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Torreón de fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida pública y en el desarrollo de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juventud

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
true

En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos
CUARTOSCURO

¿Qué fue eso del #8M de la Presidenta y Comandanta?
El consumo de agua durante febrero creció a la par que las temperaturas alcanzaron un récord para ese mes.

Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord