Quedan pocos días para registrarse en el Consejo Juvenil Torreón 2026–2027

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón invita a la juventud a formar parte del Consejo Juvenil 2026–2027, un órgano consultivo orientado a fortalecer la participación ciudadana, el diálogo y la colaboración entre los jóvenes y las autoridades municipales, así como la construcción de propuestas que contribuyan al desarrollo de este sector de la población. La recepción de documentos para el registro de aspirantes estará abierta hasta el próximo viernes 20 de marzo de 2026.

Jesús Rogelio Salazar Hernández, titular de la Dirección de la Juventud, explicó que el Consejo tiene como objetivo principal analizar, discutir, proponer y promover la participación activa de las nuevas generaciones en la toma de decisiones que impactan su entorno. Además, destacó que la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González impulsa programas, acciones e iniciativas como esta, que permiten a los jóvenes involucrarse en decisiones que favorecen el desarrollo de Torreón, especialmente aquellas que los involucran directamente como sector social.

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“Las y los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de manera honorífica y podrán integrarse a diversas comisiones temáticas, presentar iniciativas, emitir opiniones sobre los proyectos impulsados por la Dirección de la Juventud y conocer los informes periódicos que se presentan acerca de los programas”, señaló Salazar Hernández.

Se seleccionarán 50 jóvenes, quienes se desempeñarán como consejeros propietarios y suplentes, procurando en todo momento el respeto a los principios de igualdad de género, pluralidad e inclusión. La convocatoria está dirigida a jóvenes que residan en Torreón y tengan entre 16 y 29 años, con disponibilidad para asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.

Los aspirantes deberán presentar su documentación de manera presencial en las oficinas de la Dirección de la Juventud, ubicadas en bulevar Revolución s/n, colonia Luis Echeverría, de lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas. Entre los documentos solicitados se encuentran una carta de exposición de motivos de máximo dos cuartillas, identificación oficial o acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y evidencia fotográfica o documental que acredite participación activa y destacada en áreas como deporte, cultura, formación académica, ecología, inclusión social, equidad de género, emprendimiento, altruismo, tecnología, participación política o representación religiosa.

Además, los interesados deberán entregar una carta indicando si los documentos tienen carácter público o confidencial, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

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Dentro de los tres días posteriores al cierre del registro, un comité evaluará los expedientes y seleccionará los perfiles más idóneos para integrar el Consejo Juvenil de Torreón 2026. Los resultados se publicarán en las páginas oficiales de Facebook e Instagram: Municipio de Torreón y Dirección de la Juventud Torreón.

Para mayores informes o aclaraciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 871 500 1453 o enviar un correo electrónico a juventudtrc@gmail.com. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Torreón de fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida pública y en el desarrollo de la ciudad.