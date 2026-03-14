Anuncian recepción de solicitudes para préstamos de trabajadores municipales en Torreón

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Torreón
/ 14 marzo 2026
    Anuncian recepción de solicitudes para préstamos de trabajadores municipales en Torreón
    La entrega de cheques de los créditos autorizados está programada para el 27 de marzo. CORTESÍA

La recepción de solicitudes se realizará del 17 al 19 de marzo.

La Dirección de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón dio a conocer la programación para la recepción de solicitudes de préstamos, proceso que iniciará la próxima semana y cuya entrega de recursos está prevista para el 27 de marzo.

El titular de la dependencia, Arturo Rangel Aguirre, informó que de acuerdo con la calendarización establecida, la recepción de solicitudes se llevará a cabo del martes 17 al jueves 19 de marzo, mientras que la entrega de los cheques correspondientes a los créditos autorizados se realizará el día 27 del mismo mes.

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El funcionario señaló que, en caso de que los interesados no participen en esta jornada, la siguiente atención para este tipo de trámites se reanudará el próximo 13 de abril.

Rangel Aguirre indicó que, siguiendo las instrucciones del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, la dependencia busca ofrecer un servicio con calidad y calidez, además de brindar orientación oportuna a las y los beneficiarios para que puedan acceder a los apoyos mediante trámites ágiles.

Entre las opciones de crédito disponibles se encuentran los préstamos hipotecarios, quirografarios y aquellos destinados a mejoras de vivienda, los cuales están diseñados para respaldar la economía y el patrimonio de trabajadores activos, jubilados y pensionados del municipio.

El titular de la Dirección de Pensiones destacó que durante 2025 se otorgaron un total de 3 mil 060 créditos, lo que representó un monto aproximado de 127 millones 920 mil pesos.

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Finalmente, reiteró que estos apoyos financieros forman parte de las acciones impulsadas por la Administración Municipal para fortalecer el bienestar de las y los trabajadores, al facilitar herramientas que les permitan atender necesidades personales, familiares o relacionadas con su patrimonio.

Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la dependencia ubicadas en la calle Ramón Corona 147 norte, en la colonia Centro, o comunicarse al teléfono 871 466 2140.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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