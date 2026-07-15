Coahuila intensifica promoción internacional para atraer inversiones tecnológicas

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    Coahuila intensifica promoción internacional para atraer inversiones tecnológicas
    El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que la estrategia contempla reuniones con empresas y universidades para impulsar proyectos tecnológicos. SANDRA GÓMEZ

El estado prepara misiones comerciales a Texas, Arizona y otros mercados para impulsar proyectos de innovación, semiconductores y diversificación industrial

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila reforzará durante el segundo semestre del año su estrategia de promoción económica internacional, con nuevas giras orientadas a la atracción de inversiones, la diversificación industrial y la generación de empleos especializados.

El secretario de Economía estatal, Luis Olivares Martínez, confirmó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezará próximamente una nueva misión de trabajo por Texas, donde sostendrá encuentros con empresarios y representantes de compañías interesadas en conocer las ventajas competitivas que ofrece la entidad.

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Asimismo, adelantó que durante septiembre una delegación estatal visitará la ciudad de Phoenix, Arizona, para revisar un proyecto de desarrollo tecnológico e industrias avanzadas que se trabaja de manera conjunta con la Universidad Estatal de Arizona.

El funcionario explicó que esta colaboración busca acercar a Coahuila empresas dedicadas a la innovación, la tecnología avanzada y la producción de semiconductores. Señaló que estos sectores son estratégicos para ampliar la vocación industrial del estado y fortalecer su integración a las cadenas productivas de América del Norte.

Olivares Martínez indicó que la agenda económica para la segunda mitad del año también contempla misiones comerciales fuera del continente. A través de ellas se promoverán la infraestructura, la ubicación geográfica, la mano de obra calificada y las condiciones de seguridad y certidumbre que ofrece Coahuila.

Señaló que, pese a la incertidumbre financiera internacional y al entorno de desaceleración económica global, se mantiene el interés de empresas nacionales y extranjeras por desarrollar nuevos proyectos en la entidad.

Esta dinámica, agregó, permite anticipar un cierre de año favorable en materia de inversión, crecimiento empresarial y generación de oportunidades laborales, como resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada, las universidades y los organismos de promoción económica.

En relación con la situación laboral en el municipio de Matamoros, ante el posible cierre de la planta Palliser de México, el secretario aclaró que la empresa aún no ha comunicado una decisión definitiva.

Precisó que el Gobierno del Estado mantiene contacto permanente con los representantes de la compañía y da seguimiento puntual al caso. El propósito, dijo, es coordinar las acciones necesarias para proteger, en la medida de lo posible, las fuentes de empleo y brindar acompañamiento a los trabajadores si se concreta alguna modificación en las operaciones de la planta.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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