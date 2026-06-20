Reconocen a activista LGBT+ con lanzamiento de Algodoneros en Torreón

TORREÓN, COAH.- La comunidad LGBT+ de La Laguna vivió un momento de gran relevancia en el diamante del Estadio Revolución. El activista Raymundo Germán Valadez Andrade fue el encargado de inaugurar la serie entre Algodoneros del Unión Laguna y Leones de Yucatán, sumándose a las conmemoraciones del Mes del Orgullo. El evento fue posible gracias a la gestión de Guillermo Murra Marroquín, quien busca alinear los valores del club con el respeto a la diversidad. La presencia de la bandera representativa de la comunidad en el protocolo deportivo sirvió para enfatizar la necesidad de construir espacios de convivencia seguros y empáticos.

Para Valadez Andrade, llevar el estandarte de la diversidad al béisbol —un deporte emblemático para las familias mexicanas— representa un avance significativo en la lucha por la igualdad. “Este acto simboliza respeto y reconocimiento; es una oportunidad para alcanzar a miles y fomentar entornos de amor y aceptación”, señaló. La distinción también reconoció el trabajo de años del activista en favor de los derechos de la población LGBT+ lagunera. El evento calienta motores para el Pride TRC 2026, cuya décima novena edición, bajo el lema “Legado, resistencia y comunidad”, se celebrará el 27 de junio.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Se estima una participación récord de ocho mil personas en los eventos programados, que comprenden desde módulos de atención y bazares de emprendedores hasta el esperado desfile por las calles del centro de la ciudad y el concierto final de clausura.

Publicidad

Temas

Activistas Reconocimiento LGBTTTIQ+

Localizaciones

Torreón

