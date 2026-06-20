Reconocen a activista LGBT+ con lanzamiento de Algodoneros en Torreón

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    Reconocen a activista LGBT+ con lanzamiento de Algodoneros en Torreón
    Raymundo Germán Valadez Andrade realizó el lanzamiento de la primera bola en el Estadio Revolución, previo a las actividades del Pride TRC 2026. SANDRA GÓMEZ

Raymundo Valadez lanzó la primera bola en el Estadio Revolución como un gesto de inclusión y respaldo a la diversidad sexual, previo a la celebración del Pride TRC 2026

TORREÓN, COAH.- La comunidad LGBT+ de La Laguna vivió un momento de gran relevancia en el diamante del Estadio Revolución. El activista Raymundo Germán Valadez Andrade fue el encargado de inaugurar la serie entre Algodoneros del Unión Laguna y Leones de Yucatán, sumándose a las conmemoraciones del Mes del Orgullo.

El evento fue posible gracias a la gestión de Guillermo Murra Marroquín, quien busca alinear los valores del club con el respeto a la diversidad. La presencia de la bandera representativa de la comunidad en el protocolo deportivo sirvió para enfatizar la necesidad de construir espacios de convivencia seguros y empáticos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/marcha-del-orgullo-lgbtiq-contara-con-acompanamiento-institucional-en-torreon-GH21517010

Para Valadez Andrade, llevar el estandarte de la diversidad al béisbol —un deporte emblemático para las familias mexicanas— representa un avance significativo en la lucha por la igualdad.

“Este acto simboliza respeto y reconocimiento; es una oportunidad para alcanzar a miles y fomentar entornos de amor y aceptación”, señaló.

La distinción también reconoció el trabajo de años del activista en favor de los derechos de la población LGBT+ lagunera. El evento calienta motores para el Pride TRC 2026, cuya décima novena edición, bajo el lema “Legado, resistencia y comunidad”, se celebrará el 27 de junio.

Se estima una participación récord de ocho mil personas en los eventos programados, que comprenden desde módulos de atención y bazares de emprendedores hasta el esperado desfile por las calles del centro de la ciudad y el concierto final de clausura.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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