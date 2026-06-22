Refuerza SIMAS Torreón seguridad en infraestructura con plan de videovigilancia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Refuerza SIMAS Torreón seguridad en infraestructura con plan de videovigilancia
    Las evidencias captadas por el sistema de videovigilancia permitieron presentar 16 denuncias penales por actos de vandalismo, cifra que aumentará a 21 con nuevas querellas en proceso. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Robos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SIMAS

El organismo opera un sistema de videovigilancia en 25 puntos estratégicos y prevé ampliar la cobertura para proteger la infraestructura que garantiza el suministro de agua potable

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón fortaleció las acciones de protección de su infraestructura hidráulica mediante un esquema de videovigilancia que ya opera con 112 cámaras instaladas en puntos estratégicos del municipio.

Durante la sesión ordinaria de junio del Consejo Directivo, se revisaron los avances operativos, financieros y de seguridad implementados por el organismo, además de evaluar los resultados obtenidos en la protección de instalaciones esenciales para la prestación del servicio de agua potable.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/abre-fca-monclova-convocatoria-de-ingreso-a-estudios-de-posgrado-HB21576551

El gerente general de SIMAS, Roberto Escalante González, informó que actualmente las cámaras se encuentran distribuidas en 25 ubicaciones clave, entre ellas pozos de extracción, tanques de almacenamiento, cárcamos y la laguna de regulación.

Asimismo, adelantó que el organismo contempla ampliar la cobertura de vigilancia hacia otros 40 puntos considerados estratégicos para la operación del sistema hídrico.

“Fue una jornada de trabajo exhaustiva donde analizamos estados financieros y la operatividad técnica del organismo”, señaló Escalante González al término de la reunión.

Uno de los principales resultados presentados ante los consejeros fue el relacionado con el combate a los actos de vandalismo que afectan la infraestructura pública. Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, SIMAS ha logrado integrar evidencias para presentar 16 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado.

El funcionario indicó que en las próximas semanas se sumarán cinco querellas adicionales, con lo que el número de expedientes abiertos por daños intencionales a instalaciones municipales ascenderá a 21.

Las cámaras se encuentran enlazadas al Centro de Control y Comando, lo que permite una supervisión constante de las instalaciones y una respuesta más rápida ante cualquier incidente que pudiera comprometer la continuidad del servicio.

Durante la sesión también se destacó la participación ciudadana dentro del Consejo Directivo de SIMAS, integrado por representantes del Ayuntamiento de Torreón, organismos empresariales, instituciones académicas y diversos sectores de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la toma de decisiones en torno a uno de los servicios públicos más importantes para la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Final feliz para la CNTE

Final feliz para la CNTE
true

Violar la ley cuesta dinero

true

POLITICÓN: Esperan en el gabinete de Coahuila renuncia de panistas. ¿Se irán Esther Quintana y Mayra Valdés?
Autoridades municipales reiteraron que el uso del taxímetro es obligatorio en todos los servicios de taxi de la ciudad, al considerarlo el mecanismo oficial para garantizar tarifas justas a los usuarios.

Crecen quejas contra taxistas por incumplir uso del taxímetro en Saltillo
Tras el ataque, los colonos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar la valoración inicial y coordinar el traslado de la adulta mayor a un hospital.

Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar

Dudas. Vecinos del norte señalan que, pese a los anuncios oficiales, el proyecto para encauzar el Arroyo del Cuatro sigue sin fecha, mientras las lluvias continúan dejando inundaciones y daños en sus viviendas.

Liberación de predios destraba primera etapa del Arroyo El Cuatro Bajo en Saltillo
Fue hoy que el Tesoro de EU levantó las sanciones al petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a la guerra

Precio del petróleo cae tras reunión diplomática entre EU-Irán en Suiza
Las sanciones impuestas por Estados Unidos tenían como objetivo limitar la capacidad de Irán para comercializar petróleo en los mercados internacionales, afectando una de las principales fuentes de ingresos del país.

Trump levanta las sanciones petroleras contra Irán durante dos meses