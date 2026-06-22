Refuerza SIMAS Torreón seguridad en infraestructura con plan de videovigilancia

Durante la sesión ordinaria de junio del Consejo Directivo, se revisaron los avances operativos, financieros y de seguridad implementados por el organismo, además de evaluar los resultados obtenidos en la protección de instalaciones esenciales para la prestación del servicio de agua potable.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón fortaleció las acciones de protección de su infraestructura hidráulica mediante un esquema de videovigilancia que ya opera con 112 cámaras instaladas en puntos estratégicos del municipio.

El gerente general de SIMAS, Roberto Escalante González, informó que actualmente las cámaras se encuentran distribuidas en 25 ubicaciones clave, entre ellas pozos de extracción, tanques de almacenamiento, cárcamos y la laguna de regulación.

Asimismo, adelantó que el organismo contempla ampliar la cobertura de vigilancia hacia otros 40 puntos considerados estratégicos para la operación del sistema hídrico.

“Fue una jornada de trabajo exhaustiva donde analizamos estados financieros y la operatividad técnica del organismo”, señaló Escalante González al término de la reunión.

Uno de los principales resultados presentados ante los consejeros fue el relacionado con el combate a los actos de vandalismo que afectan la infraestructura pública. Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, SIMAS ha logrado integrar evidencias para presentar 16 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado.

El funcionario indicó que en las próximas semanas se sumarán cinco querellas adicionales, con lo que el número de expedientes abiertos por daños intencionales a instalaciones municipales ascenderá a 21.

Las cámaras se encuentran enlazadas al Centro de Control y Comando, lo que permite una supervisión constante de las instalaciones y una respuesta más rápida ante cualquier incidente que pudiera comprometer la continuidad del servicio.

Durante la sesión también se destacó la participación ciudadana dentro del Consejo Directivo de SIMAS, integrado por representantes del Ayuntamiento de Torreón, organismos empresariales, instituciones académicas y diversos sectores de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la toma de decisiones en torno a uno de los servicios públicos más importantes para la población.