POLITICÓN: De Múzquiz a Palacio Nacional: ¿Sheinabum buscó marcar distancia de Tania Flores y Nancy Nápoles?

I. QUEDAN MENOS El INE de Guadalupe Taddei dio a conocer ayer la lista de quienes avanzarán hasta el final del proceso de selección de la nueva consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que actualmente encabeza de forma provisional Óscar Daniel Rodríguez. La relación de aspirantes se ha reducido de forma significativa, pues del número inicial de inscritas –48 en total– hoy solamente quedan 18 con vida... salvo que alguien impugne las calificaciones del ensayo y le den la razón, lo cual es probable y ya ha ocurrido en el pasado. Por lo pronto, quienes ya están en la siguiente ronda deben comerse las uñas esperando que les digan cuándo comparecerán ante sus evaluadores. II. PEEEEEERO... Hay quienes aseguran que el presidente provisional del IEC ha comenzado a maniobrar –con quien se deje– para que el proceso sea declarado desierto ¡una vez más! La especie suena creíble, sobre todo porque ya ocurrió una vez, en octubre del año pasado, y los consejeros del INE han dejado claro que no les importa jugar con el tiempo y los nervios de quienes se inscriben a estos procesos. La gran pregunta es si a Óscar Rodríguez le alcanzará, una vez más, para dinamitar el proceso...

III. LEER ENTRE LÍNEAS Cada vez que un tema “espinoso” es tratado en la conferencia Mañanera de Palacio Nacional, uno de los aspectos que debe revisarse es quién formuló la pregunta que condujo a la declaración. Y eso aplica, por supuesto, al hecho de que ayer se mencionó el nombre de Tania Flores Guerra en el Salón Tesorería. La encargada de poner el asunto en la agenda fue la reportera Judith Sánchez Reyes, quien labora para dos medios afines a la 4T. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había interés del Gobierno de la República en fijar postura respecto del hecho de que la de Múzquiz lleve ya más de una semana en prisión preventiva, acusada de delitos patrimoniales. IV. ES PAREJO... El mensaje, por cierto, no fue sólo para el caso de Flores Guerra, sino también para el de la mexiquense Nancy Nápoles, igualmente morenista. Y aunque lacónico, fue muy claro: “cuando hay un delito de un presidente municipal o alguna autoridad en funciones: no hay impunidad”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enseguida se dedicó a poner ejemplos de cómo están actuando parejo en contra de quienes violen la ley... incluso si son autoridades emanadas de su partido. Quien tenga oídos, que escuche.

V. CUMPLIR El secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, destacó el paso de Coahuila al semáforo verde –en materia de deuda–, la mejora en la calificación crediticia del Estado y el pago oportuno a proveedores. Para muchos empresarios ese dato tiene un significado especial. Todavía recuerdan los problemas que enfrentaron durante los gobiernos anteriores, cuando diversos adeudos quedaron pendientes y no pocas empresas vieron seriamente afectada su operación. Nos comentan que buena parte de la diferencia radica en que la actual administración entiende, por experiencia propia, que para una empresa cobrar a tiempo no es un lujo, sino una condición para sobrevivir. VI. LA CONFIANZA Esa visión empieza a reflejarse en la relación entre el Gobierno del Estado y quienes le prestan bienes y servicios. Los pagos oportunos generan confianza, permiten planear inversiones y evitan que las empresas financien indebidamente la operación pública. Al final, administrar bien las finanzas no sólo mejora indicadores o cambia un semáforo de amarillo a verde; también fortalece la economía local y envía una señal de seriedad a quienes deciden invertir en Coahuila.

VII. INQUIETOS En los pasillos del Ayuntamiento y de la política lagunera, algunos funcionarios andan muy ocupados explicando que todo es “grilla”, que sólo enfrentan represalias políticas. Sucede siempre: se argumenta persecución y nunca se admite responsabilidad. Pero quienes conocen de cerca la operación municipal advierten que la nueva administración no está cazando brujas, sino revisando expedientes. El problema no es el color de la playera del equipo, sino el monto de las facturas y la creatividad para convertir el cargo público en negocio privado mientras el alcalde Román Alberto Cepeda estaba fuera de escena. VIII. BARRA LIBRE Los nombres de Juan Adolfo Von Bertrab en Obras Públicas, el exsecretario del Ayuntamiento Pepe Ganem y Gustavo Muñoz en Urbanismo aparecen en historias que se repiten con insana frecuencia: obras, permisos y decisiones alineadas a un beneficio personal. Los aludidos intentan victimizarse mientras sus expedientes hablan de otro tipo de persecución: la de los números. Habrá que seguir atentos a quienes confundieron la ausencia del jefe con barra libre de negocio redituable.