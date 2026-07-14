Ucrania derriba 5 misiles balísticos tras ataque ruso que dañó escuela

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    Ucrania derriba 5 misiles balísticos tras ataque ruso que dañó escuela
    Fue la primera vez , en casi dos semanas, que Ucrania afirmó haber derribado misiles balísticos rusos, que son más difíciles de detener que los drones o los misiles de crucero. AP.

Rusia indicó que el ataque iba dirigido contra instalaciones de fabricación militar en Kiev en la que producen misiles de largo alcance y drones

KIEV.-Dos incendios en almacenes y daños en una escuela de Kiev, se registraron el martes, luego de que Rusia atacara Ucrania con misiles balísticos, de los cuales alrededor de cinco pudieron ser interceptados a tiempo.

Es probable que las defensas antiaéreas ucranianas hayan utilizado el sistema de misiles guiados tierra-aire Patriot, fabricado en Estados Unidos, que es la forma más eficaz de contrarrestar misiles balísticos, pero la munición para ese sistema ha escaseado en medio de la guerra con Irán.

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Moscú quiere detener los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en el interior de Rusia, que han provocado escasez crítica de combustible, frustrando a la población y, según analistas occidentales, obstaculizando el avance del ejército ruso en la línea del frente dentro de Ucrania.

La fuerza aérea de Ucrania informó que un misil balístico y 25 drones impactaron en 17 ubicaciones, mientras que se reportó caída de escombros en 10 lugares.

Por su parte el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, manifestó que Ucrania y sus socios podrían, en los próximos 12 meses, desarrollar conjuntamente un sistema de producción masiva y de bajo costo.

Fue la semana pasada en la cumbre de la OTAN que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Estados Unidos dará a Ucrania una licencia para fabricar por sí misma sistemas Patriot.

Sin embargo, los Patriot son caros, tienen una gran demanda y tardan mucho en producirse, por lo que pasarán al menos algunos años antes de que cualquier sistema fabricado en Ucrania esté listo para desplegarse.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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