Ucrania derriba 5 misiles balísticos tras ataque ruso que dañó escuela

KIEV.-Dos incendios en almacenes y daños en una escuela de Kiev, se registraron el martes, luego de que Rusia atacara Ucrania con misiles balísticos, de los cuales alrededor de cinco pudieron ser interceptados a tiempo.

Es probable que las defensas antiaéreas ucranianas hayan utilizado el sistema de misiles guiados tierra-aire Patriot, fabricado en Estados Unidos, que es la forma más eficaz de contrarrestar misiles balísticos, pero la munición para ese sistema ha escaseado en medio de la guerra con Irán.

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Moscú quiere detener los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en el interior de Rusia, que han provocado escasez crítica de combustible, frustrando a la población y, según analistas occidentales, obstaculizando el avance del ejército ruso en la línea del frente dentro de Ucrania.

La fuerza aérea de Ucrania informó que un misil balístico y 25 drones impactaron en 17 ubicaciones, mientras que se reportó caída de escombros en 10 lugares.

Por su parte el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, manifestó que Ucrania y sus socios podrían, en los próximos 12 meses, desarrollar conjuntamente un sistema de producción masiva y de bajo costo.

Fue la semana pasada en la cumbre de la OTAN que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Estados Unidos dará a Ucrania una licencia para fabricar por sí misma sistemas Patriot.

Sin embargo, los Patriot son caros, tienen una gran demanda y tardan mucho en producirse, por lo que pasarán al menos algunos años antes de que cualquier sistema fabricado en Ucrania esté listo para desplegarse.