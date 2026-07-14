Clausuran bar en Ramos Arizpe por presencia de menores durante partidos del Mundial

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    Clausuran bar en Ramos Arizpe por presencia de menores durante partidos del Mundial
    El propietario del establecimiento reconoció la falta y aceptó la suspensión de ocho días impuesta por el Municipio. ARCHIVO

La Dirección de Servicios Concesionados aplicó una sanción de ocho días de clausura temporal al establecimiento tras denuncias en redes sociales

El Municipio de Ramos Arizpe sancionó con ocho días de suspensión al bar ”El Monasterio Sport Bar” tras detectar la presencia y estancia de menores de edad en el establecimiento. La acción administrativa se derivó de denuncias difundidas en redes sociales durante la transmisión de los partidos de la efervescencia mundialista de fútbol.

El director de Servicios Concesionados Municipal, Francisco Javier Vázquez Ramos, informó que la investigación inició formalmente a partir de la difusión de un video. Tras reunirse con el responsable del negocio, este reconoció el fallo y aceptó la medida cautelar acordada con las autoridades locales.

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“Sostuvimos pláticas con el comodatario y efectivamente reconoció que sí había hecho una invitación en redes sociales, considerando que era una efervescencia mundial del fútbol. Él reconoce y, con el afán de no afectar gravemente su economía, se le dio una sanción de suspensión de ocho días”, declaró Vázquez Ramos.

El funcionario explicó que el encargado del establecimiento introdujo al sitio a sus propios familiares, entre ellos hijos y nietos, momento que fue grabado y compartido de manera particular. Ante esto, la autoridad descartó la necesidad de una disculpa pública para evitar una mayor exposición mediática de los menores de edad.

“Involucrar más a los niños nos ponía más en riesgo que darle vuelta a la hoja. El compromiso con el dueño fue asumir que cometió un error al considerar que por el evento mundial se estaban dando facilidades en otras partes, cosa que no sucedió en Ramos Arizpe”, detalló el director.

La suspensión temporal abarcará del 13 al 20 del mes en curso, con lo que se busca sentar un precedente sin extender un procedimiento legal que hubiera demorado semanas. Según la dependencia, la medida afecta directamente la actividad comercial del fin de semana, garantizando un castigo efectivo para el inmueble.

A raíz de este hecho, la Dirección de Servicios Concesionados alista una reunión con los agremiados de la Unión de Restaurantes y Bares al concluir el periodo vacacional. El objetivo principal será delimitar los giros comerciales y prevenir futuras violaciones a los reglamentos de venta de alcohol.

“Tendremos que hablar con la Unión de Restaurantes y Bares para decirles: vamos a ponernos las pilas y especificar cuál es su concepto principal, si la comida o la bebida, para poder diferenciar y actuar en consecuencia donde ocurran faltas relativas a menores”, concluyó Francisco Javier Vázquez Ramos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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