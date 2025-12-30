Refuerza Torreón operativos viales para prevenir accidentes en fin de año

Torreón
/ 30 diciembre 2025
    Refuerza Torreón operativos viales para prevenir accidentes en fin de año
    Elementos de Tránsito refuerzan la vigilancia en zonas de alta afluencia durante el cierre de año. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Tránsito y Vialidad advierte sobre los riesgos del alcohol y el exceso de velocidad en esta temporada

TORREÓN, COAH.- En el marco de los festejos por el Año Nuevo, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón exhortó a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, evitando el consumo de alcohol u otras sustancias que afecten las capacidades al volante, a fin de prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias.

La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, señaló que la falta de precaución y el exceso de velocidad se mantienen como las principales causas de hechos de tránsito; sin embargo, durante esta temporada se incrementan los riesgos debido a los festejos en centros nocturnos, bares, salones de eventos y hoteles, donde el consumo de alcohol es frecuente.

Recordó que está estrictamente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias nocivas, subrayando que más allá de las sanciones, el llamado es a generar conciencia sobre el peligro que esta conducta representa para conductores, peatones y otros automovilistas.

$!El operativo se mantiene activo en centros comerciales, restaurantes y bares.
El operativo se mantiene activo en centros comerciales, restaurantes y bares. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Asimismo, informó que continúa activo el Operativo Decembrino 2025, con el despliegue de aproximadamente 170 elementos en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en zonas de alta concentración como centros comerciales, restaurantes y bares.

Faz Dávila destacó que, por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, durante el mes de diciembre se ha reforzado la presencia de agentes de tránsito para mantener el orden, agilizar la movilidad y brindar mayor seguridad tanto a la población local como a visitantes.

“La prioridad es facilitar la movilidad durante estas fechas y garantizar la seguridad de los torreonenses y de quienes nos visitan”, puntualizó.

Finalmente, exhortó a respetar los señalamientos viales, atender las indicaciones de los agentes y conducir con precaución, con el objetivo de lograr celebraciones de fin de año seguras, ordenadas y en armonía.

