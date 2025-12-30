Refuerza Torreón operativos viales para prevenir accidentes en fin de año

TORREÓN, COAH.- En el marco de los festejos por el Año Nuevo, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón exhortó a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, evitando el consumo de alcohol u otras sustancias que afecten las capacidades al volante, a fin de prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias.

La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, señaló que la falta de precaución y el exceso de velocidad se mantienen como las principales causas de hechos de tránsito; sin embargo, durante esta temporada se incrementan los riesgos debido a los festejos en centros nocturnos, bares, salones de eventos y hoteles, donde el consumo de alcohol es frecuente.

Recordó que está estrictamente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias nocivas, subrayando que más allá de las sanciones, el llamado es a generar conciencia sobre el peligro que esta conducta representa para conductores, peatones y otros automovilistas.