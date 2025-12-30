Suman 15 arrestos por incumplir medidas de protección a mujeres en Coahuila

La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila reportó la detención de 15 agresores tras el arranque del nuevo Call Center de seguimiento. Esta estrategia busca garantizar que las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público se cumplan rigurosamente en los 38 municipios.

Katy Salinas, fiscal de las Mujeres y la Niñez, explicó que a través de este sistema se da seguimiento a las víctimas. “Estamos trabajando la última estrategia puesta en marcha, como es la instalación del Call Center”, señaló la funcionaria sobre la vigilancia de las medidas.

El mecanismo opera en coordinación directa con las autoridades policiales de todo el estado para brindar auxilio. Salinas detalló que el objetivo es que, ante cualquier llamado, “la unidad más cercana acuda de manera inmediata” para resguardar la integridad de las mujeres en riesgo.

La fiscal reconoció que el seguimiento de las órdenes de alejamiento era uno de los mayores retos operativos. “El tema del seguimiento, pues es una gran tarea. Por esa estrategia del Call Center viene a abonar en un seguimiento puntual para las mujeres”, afirmó.

A solo dos semanas del inicio de operaciones de este centro de atención telefónica, los resultados ya son tangibles. “Se han arrestado más de 15 personas que, a través del seguimiento telefónico, las telefonistas han detectado con las víctimas un incumplimiento de la medida”, informó Salinas.

Cuando se detecta una violación a las restricciones, el Ministerio Público actúa de forma legal inmediata contra el infractor. “Esto provoca que jurídicamente el Ministerio Público emita una orden de arresto y se ejecute el arresto”, precisó la fiscal respecto al protocolo judicial.

Finalmente, Salinas destacó que esta herramienta permite que los agresores sean detenidos por el incumplimiento de estas medidas de protección. El programa busca cerrar la brecha de impunidad que permitía a los agresores acercarse nuevamente a sus víctimas sin consecuencias.