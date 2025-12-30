Refuerzan recorridos nocturnos para proteger a personas vulnerables en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 25, personal de Protección Civil de Monclova intensificó los recorridos nocturnos y de madrugada para brindar apoyo a personas en situación de calle y a sectores vulnerables de la población.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que los días más fríos se registraron a inicios de la semana, cuando el termómetro descendió hasta los 5 grados centígrados, lo que obligó a reforzar las acciones preventivas en distintos puntos de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila mantienen habilitados 100 refugios temporales por bajas temperaturas

Durante los recorridos, el personal entregó cobertores, colchonetas y hules, además de ofrecer traslado al albergue habilitado en el área de Bomberos. Aunque no todas las personas aceptan resguardarse, sí reciben apoyo directo y permanecen bajo supervisión.

“Se visitaron varios puntos de la ciudad y se apoyó a personas que se encuentran en situación de calle. Algunas aceptaron resguardarse y otras prefirieron quedarse, pero se les dejó abrigo y se les dio seguimiento”, explicó el funcionario.

Tan solo durante la noche más reciente, dos personas fueron trasladadas al albergue, mientras que otras recibieron atención en el sitio donde se encontraban. Los insumos utilizados forman parte del material con el que cuenta el municipio, así como de apoyos proporcionados por la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

Alvarado señaló que, aunque hasta el momento no se ha solicitado apoyo formal por parte de grupos ciudadanos, la dependencia se mantiene abierta a coordinar esfuerzos con organizaciones altruistas para ampliar la cobertura.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: abuelitas celebran en asilo y recuerdan que la vida debe disfrutarse

Hasta ahora, Monclova se mantiene con saldo blanco, sin reportes de personas afectadas por hipotermia; no obstante, Protección Civil continuará con los recorridos debido a que se prevé un nuevo descenso de temperatura durante la noche.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar casos de personas expuestas al frío, a fin de brindar atención oportuna y prevenir riesgos mayores.