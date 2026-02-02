Refuerzan acciones para erradicar la tracción animal en Torreón

Torreón
/ 2 febrero 2026
    Refuerzan acciones para erradicar la tracción animal en Torreón
    La participación ciudadana es clave para erradicar la tracción animal. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Promueven el uso de unidades motorizadas para la recolección de residuos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar el maltrato animal y fortalecer la eficiencia en la recolección de residuos, la Dirección General de Servicios Públicos de Torreón mantiene la promoción del uso de unidades motorizadas, como alternativa al empleo de vehículos de tracción animal en la ciudad.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que mediante la creación y difusión de un directorio de prestadores de servicios particulares, se busca ofrecer a la ciudadanía opciones eficientes para el retiro de desechos, sin recurrir al esfuerzo forzado de animales.

$!Servicios Públicos impulsa alternativas que evitan el maltrato animal.
Servicios Públicos impulsa alternativas que evitan el maltrato animal. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Destacó que la participación ciudadana es clave para el éxito de esta estrategia, por lo que exhortó a las y los torreonenses a evitar la contratación de carromatos y optar por servicios motorizados y regulados.

El directorio se encuentra disponible en redes sociales oficiales de Servicios Públicos Torreón, tanto en Facebook como en Instagram, e incluye servicios de limpieza, poda y jardinería, recolección de residuos sólidos urbanos, compra de cebo y retiro de llantas.

Villarreal Cuéllar subrayó que los prestadores registrados operan bajo supervisión permanente y están obligados a depositar los residuos únicamente en centros de transferencia autorizados, o garantizar su correcta disposición final conforme a la normatividad vigente.

Estas acciones forman parte de las políticas municipales impulsadas por la Administración del alcalde Román Cepeda en favor del bienestar animal, el medio ambiente y la mejora de los servicios públicos.

