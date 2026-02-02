Refuerzan acciones para erradicar la tracción animal en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar el maltrato animal y fortalecer la eficiencia en la recolección de residuos, la Dirección General de Servicios Públicos de Torreón mantiene la promoción del uso de unidades motorizadas, como alternativa al empleo de vehículos de tracción animal en la ciudad.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que mediante la creación y difusión de un directorio de prestadores de servicios particulares, se busca ofrecer a la ciudadanía opciones eficientes para el retiro de desechos, sin recurrir al esfuerzo forzado de animales.

