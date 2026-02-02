Coahuila registra cuatro decesos por COVID-19 en la temporada invernal actual

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    Coahuila registra cuatro decesos por COVID-19 en la temporada invernal actual
    La Secretaría de Salud mantiene activa la aplicación gratuita de la vacuna contra la influenza y la COVID-19 en hospitales públicos de Coahuila, como medida clave para reducir complicaciones graves y defunciones durante la temporada invernal. FOTO: ARCHIVO

Aunque la positividad nacional se mantiene en niveles manejables, las autoridades llaman a no relajar la vigilancia ni la vacunación, especialmente entre grupos de riesgo

El reciente Informe Semanal de la COVID-19, emitido por la Dirección General de Epidemiología, revela que el estado de Coahuila ha reportado cuatro defunciones confirmadas por este virus en lo que va de la temporada invernal 2025-2026.

Estas cifras se presentan en un contexto nacional en el que la carga de la enfermedad muestra una tendencia a la baja en comparación con años anteriores.

ESTADÍSTICAS EN COAHUILA

En el acumulado anual, al corte de la última semana epidemiológica disponible, Coahuila ha notificado un total de 2,542 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en las unidades de salud del estado.

De estos reportes, 143 casos fueron confirmados como positivos a COVID-19, así como cuatro defunciones, sin que se haya especificado el rango de edad de las personas fallecidas.

A nivel nacional, en el acumulado de 2025 se han confirmado 273 defunciones y 7,256 casos positivos de COVID-19.

GRUPOS DE RIESGO

Los datos epidemiológicos indican que la enfermedad continúa afectando de manera desproporcionada a la población de adultos mayores. Los grupos de edad con las tasas de incidencia más altas corresponden a personas mayores de 95 años, así como al grupo de 85 a 89 años.

A nivel nacional, se señala que los contagios se concentran principalmente en personas de 39 años, con un predominio del 60.2% en mujeres.

Asimismo, se observa que el 55.5% de los pacientes ha sido atendido bajo la modalidad ambulatoria, mientras que el resto ha requerido hospitalización. Estos datos no se desglosan por entidad federativa.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

En el informe, las autoridades de salud recalcan que, aunque la positividad se mantiene en niveles manejables —con un promedio nacional del 7%—, es fundamental mantener el monitoreo durante las temporadas de frío, cuando otros virus respiratorios, como la influenza A(H1N1), también presentan circulación activa, particularmente en la región norte del país.

La vacunación contra la influenza y la COVID-19 continúa activa en los hospitales públicos de Coahuila y es gratuita.

Las autoridades sanitarias subrayan que, si bien la vacuna no impide el contagio, sí reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones graves y mortalidad. Por ello, se recomienda su aplicación a la población de todas las edades, con especial énfasis en personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, a fin de proteger su salud y la del bebé.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

