Refuerzan en La Laguna blindaje contra el dengue y rickettsia
El secretario de Salud en Coahuila se reunió con alcaldes de La Laguna para reforzar acciones preventivas contra el dengue y la rickettsia
TORREÓN, COAH.- Con el fin de anticiparse a la temporada de riesgo, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, encabezó en Torreón una mesa de trabajo con alcaldes laguneros para intensificar la lucha contra el dengue y la rickettsia.
Esta estrategia estatal busca replicar el éxito obtenido el año anterior mediante la coordinación estrecha entre municipios y las jurisdicciones sanitarias.
Se resaltó que la labor conjunta permitió una caída drástica en las estadísticas: de los 5,724 contagios de dengue reportados en 2024, la cifra descendió a solo 720 casos, una reducción del 85%.
Aguirre Vázquez atribuyó este avance a las intensas jornadas de descacharrización, limpieza y fumigación impulsadas por los ayuntamientos.
Para este ciclo, la Secretaría de Salud apuesta por iniciar las brigadas de forma temprana para evitar repuntes.
El funcionario instó a los ediles a no bajar la guardia y consolidar este frente común que prioriza la salud pública en toda la entidad.