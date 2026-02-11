Refuerzan en La Laguna blindaje contra el dengue y rickettsia

TORREÓN, COAH.- Con el fin de anticiparse a la temporada de riesgo, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, encabezó en Torreón una mesa de trabajo con alcaldes laguneros para intensificar la lucha contra el dengue y la rickettsia.

Esta estrategia estatal busca replicar el éxito obtenido el año anterior mediante la coordinación estrecha entre municipios y las jurisdicciones sanitarias.

