Refuerzan en La Laguna blindaje contra el dengue y rickettsia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 11 febrero 2026
    Refuerzan en La Laguna blindaje contra el dengue y rickettsia
    La Secretaría de Salud destacó que los casos de dengue en Coahuila disminuyeron de 5,724 en 2024 a 720, gracias a campañas de descacharrización y fumigación. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El secretario de Salud en Coahuila se reunió con alcaldes de La Laguna para reforzar acciones preventivas contra el dengue y la rickettsia

TORREÓN, COAH.- Con el fin de anticiparse a la temporada de riesgo, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, encabezó en Torreón una mesa de trabajo con alcaldes laguneros para intensificar la lucha contra el dengue y la rickettsia.

Esta estrategia estatal busca replicar el éxito obtenido el año anterior mediante la coordinación estrecha entre municipios y las jurisdicciones sanitarias.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece niño de 8 años por sarampión en Durango; refuerzan alerta sanitaria

$!Eliud Aguirre Vázquez encabezó en Torreón una mesa de trabajo con alcaldes laguneros para fortalecer la prevención del dengue y la rickettsia.
Eliud Aguirre Vázquez encabezó en Torreón una mesa de trabajo con alcaldes laguneros para fortalecer la prevención del dengue y la rickettsia. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Se resaltó que la labor conjunta permitió una caída drástica en las estadísticas: de los 5,724 contagios de dengue reportados en 2024, la cifra descendió a solo 720 casos, una reducción del 85%.

Aguirre Vázquez atribuyó este avance a las intensas jornadas de descacharrización, limpieza y fumigación impulsadas por los ayuntamientos.

Para este ciclo, la Secretaría de Salud apuesta por iniciar las brigadas de forma temprana para evitar repuntes.

El funcionario instó a los ediles a no bajar la guardia y consolidar este frente común que prioriza la salud pública en toda la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contagios

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otra isla para la fantasía

Otra isla para la fantasía
true

Julio Scherer y la reversa para Ramírez Cuevas
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Los precios de vivienda en Saltillo ya alcanzan los 55 millones de pesos en las zonas más exclusivas de la ciudad.

Saltillo: Ofertan casas hasta en 55 mdp; mercado no está inflado, consideran valuadores
Desde que asumió el cargo en octubre, se ha reunido con políticos europeos de extrema derecha, ha criticado los procesos judiciales en virtud de las antiguas leyes contra la incitación al odio.

Trump se alía oficialmente con la extrema derecha europea en ataques a políticas migratorias
La directiva del club continúa con el armado del equipo rumbo a la próxima campaña de la LMB.

Saraperos de Saltillo refuerza su roster con Patrick Mazeika, Deolis Guerra y Matthew Batten
Algunos confían ahora en ellos para tomar decisiones más arriesgadas.

Sintiéndose “amateurs” en la planificación de la jubilación, pidieron ayuda a la IA
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado