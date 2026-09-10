Refuerzan en Torreón inspecciones viales para ubicar autos con matrículas vencidas

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    Refuerzan en Torreón inspecciones viales para ubicar autos con matrículas vencidas
    Autoridades estatales y corporaciones de seguridad implementaron operativos de inspección vehicular en distintos sectores de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Recaudación de Rentas anunció una jornada de regularización del 17 al 19 de septiembre, con beneficios para contribuyentes con rezagos

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de ubicar automóviles que transitan con láminas vencidas, documentación fuera de regla o identificaciones falsas, autoridades del estado y corporaciones de seguridad implementaron operativos dinámicos de inspección vehicular en diversos sectores de Torreón.

Leticia Castaño Orozco, titular de la administración local de Recaudación de Rentas en este municipio, dio a conocer que estas medidas se pusieron en marcha desde el martes pasado, como parte de una estrategia estatal orientada a optimizar la supervisión, identificación y puesta al día del padrón vehicular.

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Señaló que mantener la matriculación y los papeles al corriente no constituye solo un deber burocrático, sino una medida clave para la seguridad pública, ya que facilita la localización de unidades relacionadas con percances viales, delitos u otros incidentes que exijan la intervención oficial.

En el desarrollo de estas labores, personal de la dependencia estatal acompaña las revisiones para verificar el estatus de cada automotor y entregar los estados de cuenta a aquellos automovilistas que acumulan recargos o irregularidades.

Según indicó Castaño Orozco, en el transcurso de una sola revisión inicial, con una duración cercana a las dos horas, se entregaron aproximadamente 150 estados de cuenta a guiadores que mantenían trámites pendientes.

Brindarán facilidades para ponerse al corrienteComo parte del plan para motivar el cumplimiento fiscal, Recaudación de Rentas llevará a cabo una jornada intensiva los días 17, 18 y 19 de septiembre, periodo en el que se otorgarán beneficios y rebajas a los dueños de automotores con rezagos.

$!Durante las revisiones, personal de Recaudación de Rentas entregó estados de cuenta a automovilistas con trámites o pagos pendientes.
Durante las revisiones, personal de Recaudación de Rentas entregó estados de cuenta a automovilistas con trámites o pagos pendientes. SANDRA GÓMEZ

Durante esas tres jornadas, las oficinas de la dependencia extenderán su horario desde las 09:00 horas y hasta las 24:00 horas, sumando módulos de atención en Aluper Nazas, Soriana Independencia e Hipermart Fundadores para acercar el trámite a la ciudadanía.

La funcionaria local destacó que la meta principal es convencer a por lo menos 40 mil contribuyentes de aprovechar estos incentivos para sanear su situación fiscal.

Actualmente, el parque vehicular torreonense se compone de unas 252 mil unidades, calculándose que cerca de 130 mil arrastran algún tipo de rezago, deuda o falta de renovación documental.

Dentro de este grupo se contabilizan alrededor de 40 mil vehículos que no registran ningún movimiento o actualización en las bases de datos oficiales desde hace tres años o más, problema que el gobierno busca abatir con estos esquemas.

Finalmente, Castaño Orozco invitó a los propietarios de automotores a consultar su estatus previo y conocer las rebajas vigentes según el año y modelo en la plataforma digital oficial www.pagafacil.gob.mx.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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