Refuerzan infraestructura hidráulica en Torreón; Simas inicia reposición de cinco colectores

TORREÓN, COAH.– Como parte del programa de atención a colectores sanitarios proyectado para 2026, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón inició este viernes la reposición de cinco líneas sanitarias en diversos sectores estratégicos de la ciudad. El objetivo de estas maniobras es sustituir tuberías obsoletas por materiales de alta tecnología, con el fin de mejorar la eficiencia del drenaje y prevenir colapsos en la red.

De acuerdo con la paramunicipal, en cada uno de los cinco puntos intervenidos se reemplazarán 100 metros lineales de tubería. Las especificaciones técnicas de los trabajos incluyen: * Material: Polietileno de alta densidad (PEAD).

* Diámetro: De 8 a 10 pulgadas.

* Durabilidad: Vida útil estimada de 50 años. Se estima que las labores concluyan en un periodo aproximado de 10 días. Durante este tiempo, la circulación vehicular permanecerá cerrada en los tramos intervenidos. Debido al alto flujo vehicular, la zona de la calle Mariano López Ortiz contará con un operativo especial por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad, con el objetivo de agilizar la circulación y prevenir accidentes. Se exhorta a la ciudadanía a utilizar vías alternas y respetar la señalización preventiva.