Refuerzan infraestructura hidráulica en Torreón; Simas inicia reposición de cinco colectores

Torreón
/ 30 enero 2026
    Las obras se desarrollan en cinco sectores estratégicos de Torreón durante un periodo aproximado de 10 días. FOTO: SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con la paramunicipal, en cada uno de los cinco puntos intervenidos se reemplazarán 100 metros lineales de tubería

TORREÓN, COAH.– Como parte del programa de atención a colectores sanitarios proyectado para 2026, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón inició este viernes la reposición de cinco líneas sanitarias en diversos sectores estratégicos de la ciudad.

El objetivo de estas maniobras es sustituir tuberías obsoletas por materiales de alta tecnología, con el fin de mejorar la eficiencia del drenaje y prevenir colapsos en la red.

TE PUEDE INTERESAR: Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas

$!Los trabajos contemplan el reemplazo de tuberías obsoletas por material de alta durabilidad.
Los trabajos contemplan el reemplazo de tuberías obsoletas por material de alta durabilidad. FOTO: SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con la paramunicipal, en cada uno de los cinco puntos intervenidos se reemplazarán 100 metros lineales de tubería. Las especificaciones técnicas de los trabajos incluyen:

* Material: Polietileno de alta densidad (PEAD).
* Diámetro: De 8 a 10 pulgadas.
* Durabilidad: Vida útil estimada de 50 años.

Se estima que las labores concluyan en un periodo aproximado de 10 días. Durante este tiempo, la circulación vehicular permanecerá cerrada en los tramos intervenidos.

Debido al alto flujo vehicular, la zona de la calle Mariano López Ortiz contará con un operativo especial por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad, con el objetivo de agilizar la circulación y prevenir accidentes. Se exhorta a la ciudadanía a utilizar vías alternas y respetar la señalización preventiva.

$!Personal del SIMAS realiza excavaciones y labores técnicas para renovar la red de drenaje.
Personal del SIMAS realiza excavaciones y labores técnicas para renovar la red de drenaje. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Las cuadrillas del SIMAS se encuentran desplegadas en los siguientes sectores:

1. Calle Mariano López Ortiz, entre Diagonal Reforma y Humberto Zurita, colonia Centro.
2. Calle La Habana, entre Buenos Aires y Montevideo, fraccionamiento Latinoamericano.
3. Calle Águilas, entre Peltre y Teflón, colonia Villas La Merced.
4. Calle San Antonio, entre Zaragoza y Valdés Carrillo, colonia El Arenal.
5. Calle Leandro Urrutia, entre Mondragón y Francisco Lozano, colonia Nueva Los Ángeles.

Estas obras buscan mejorar el funcionamiento del sistema sanitario en distintos puntos de la ciudad, por lo que el organismo solicitó comprensión a la población ante las molestias temporales que pudieran generarse.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

