Reúne DIF Torreón más de 20 mil pañales en campaña estatal

De acuerdo con la información, la colecta se realizó entre finales de febrero y los primeros días de abril, periodo en el que se instalaron puntos de acopio en centros comunitarios y oficinas del DIF municipal.

TORREÓN, COAH.- Más de 23 mil pañales fueron reunidos en Torreón como parte de la campaña estatal “Pañatón 2026”, impulsada por el DIF Coahuila, con el objetivo de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó que la respuesta ciudadana permitió alcanzar este resultado.

“Gracias a la suma de esfuerzos de nuestra comunidad, hoy podemos decir que muchas personas en situación de vulnerabilidad recibirán un apoyo digno y necesario. Este logro es de todas y todos”, expresó.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, señaló que la participación local formó parte de una estrategia estatal.

“En DIF Torreón trabajamos con el firme compromiso de atender a quienes más lo necesitan, y esta campaña es una muestra clara de que cuando sociedad y gobierno se unen, se logran grandes resultados”, afirmó.

En total, se recolectaron 23 mil 147 pañales, los cuales serán destinados a la atención de sectores vulnerables a través de los programas del DIF.