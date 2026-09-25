Refuerzan seguridad en Torreón: Manolo Jiménez y Miguel Riquelme entregan patrullas y armamento por 70 millones de pesos

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    Refuerzan seguridad en Torreón: Manolo Jiménez y Miguel Riquelme entregan patrullas y armamento por 70 millones de pesos
    Con la incorporación de 40 nuevas unidades, la flotilla operativa de la policía local ascendió a 290 vehículos en servicio. SANDRA GÓMEZ

Las nuevas unidades serán asignadas a grupos de reacción, prevención, proximidad social y otras áreas de la Policía Municipal

TORREÓN, COAH.- Con una aportación conjunta de 70 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezaron este viernes la entrega de 40 patrullas, 300 armas y 250 mil municiones para la corporación policial de Torreón.

Durante el acto, Jiménez Salinas señaló que las labores de seguridad deben mantenerse de manera constante y afirmó que, pese a los indicadores reportados en el estado y el municipio, las autoridades deben continuar con acciones de prevención, proximidad social, inteligencia policial y capacidad de respuesta.

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“En el tema de seguridad no podemos echar campanas al vuelo, no podemos bajar la guardia”, manifestó el Gobernador al destacar la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la corporación municipal y la Fiscalía.

Asimismo, Jiménez Salinas atribuyó los resultados en materia de seguridad al trabajo coordinado entre autoridades, sector empresarial y ciudadanía, y se refirió a los resultados de la ENVIPE 2026. La encuesta del INEGI, publicada en septiembre, incluye datos de percepción de seguridad correspondientes a febrero-abril de este año.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís hicieron entrega de las llaves de las nuevas patrullas a los mandos policiales.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís hicieron entrega de las llaves de las nuevas patrullas a los mandos policiales. SANDRA GÓMEZ

El Gobernador también destacó la coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y la administración de Riquelme Solís, al señalar que los recursos destinados al municipio forman parte de las acciones de seguridad que se desarrollan en la entidad.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la seguridad es una condición necesaria para el desarrollo de actividades económicas y reiteró que el Municipio mantendrá la coordinación con el Gobierno estatal, las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad.

$!La corporación municipal recibió 300 armas de fuego y 250 mil cartuchos para optimizar la preparación de sus efectivos.
La corporación municipal recibió 300 armas de fuego y 250 mil cartuchos para optimizar la preparación de sus efectivos. SANDRA GÓMEZ

Riquelme detalló que las 40 unidades cuentan con sistemas de radiocomunicación, torretas, sirenas, rotulación oficial y aditamentos tácticos. Las patrullas serán asignadas a la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Torreón, la Unidad Canina, la Unidad Violeta, áreas de prevención y células de proximidad social.

Con la incorporación de estas unidades, agregó el edil, la flotilla vehicular de la Policía Municipal pasará de 250 a 290 unidades, lo que representa un incremento de 16 por ciento y permitirá ampliar las labores de patrullaje y presencia en distintos sectores de la ciudad.

Al concluir, Riquelme Solís agradeció el respaldo del Gobierno estatal y señaló que el Municipio mantendrá la coordinación con las distintas corporaciones para atender las tareas de seguridad en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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