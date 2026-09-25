Tránsito y Vialidad blinda espacios públicos para mujeres y niñas en este Día Naranja en Torreón

La corporación señaló que sus elementos cuentan con protocolos de atención y que la instrucción es brindar auxilio y orientación ante cualquier solicitud relacionada con situaciones de riesgo durante los traslados.

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Naranja, que se conmemora este 25 de septiembre, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón informó que sus elementos mantienen acciones de atención y auxilio para mujeres y niñas que enfrenten situaciones de vulnerabilidad en la vía pública.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de la dependencia, señaló que la prevención requiere de la participación tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

“Nuestro compromiso es brindar atención cercana y actuar de manera inmediata ante cualquier solicitud de auxilio”, puntualizó.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a denunciar situaciones de acoso y violencia y evitar la indiferencia ante estos casos.

Para solicitar apoyo, las autoridades señalaron que se encuentra disponible el número de emergencias 911, así como la línea de WhatsApp 871 973 7975.

“La Dirección de Tránsito y Vialidad se suma al llamado para construir espacios públicos libres de violencia, donde prevalezcan el respeto, la igualdad y la protección de los derechos de todas”, concluyó Faz Dávila.