Tránsito y Vialidad blinda espacios públicos para mujeres y niñas en este Día Naranja en Torreón

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    Tránsito y Vialidad blinda espacios públicos para mujeres y niñas en este Día Naranja en Torreón
    La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, encabezó al personal operativo capacitado en protocolos de atención y proximidad. SANDRA GÓMEZ

La corporación señaló que mantiene protocolos de atención y puso a disposición el 911 y una línea de WhatsApp

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Naranja, que se conmemora este 25 de septiembre, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón informó que sus elementos mantienen acciones de atención y auxilio para mujeres y niñas que enfrenten situaciones de vulnerabilidad en la vía pública.

La corporación señaló que sus elementos cuentan con protocolos de atención y que la instrucción es brindar auxilio y orientación ante cualquier solicitud relacionada con situaciones de riesgo durante los traslados.

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Martha Alicia Faz Dávila, directora de la dependencia, señaló que la prevención requiere de la participación tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

“Nuestro compromiso es brindar atención cercana y actuar de manera inmediata ante cualquier solicitud de auxilio”, puntualizó.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a denunciar situaciones de acoso y violencia y evitar la indiferencia ante estos casos.

Para solicitar apoyo, las autoridades señalaron que se encuentra disponible el número de emergencias 911, así como la línea de WhatsApp 871 973 7975.

“La Dirección de Tránsito y Vialidad se suma al llamado para construir espacios públicos libres de violencia, donde prevalezcan el respeto, la igualdad y la protección de los derechos de todas”, concluyó Faz Dávila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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