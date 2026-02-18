Refuerzan vigilancia vial y seguridad en Torreón; bajan robos a comercios

TORREÓN, COAH.- En el marco de la séptima reunión semanal de seguridad, el Ayuntamiento de Torreón presentó avances significativos en la reducción de delitos patrimoniales y anunció el inicio de preparativos logísticos para eventos de talla internacional, como el próximo Mundial de Fútbol.

La sesión, presidida por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, en representación del alcalde Román Alberto Cepeda, destacó la necesidad de intensificar las campañas de prevención vial, con especial énfasis en evitar que menores de edad conduzcan motocicletas, un factor de riesgo creciente en la movilidad urbana.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, detalló el comportamiento delictivo del 9 al 15 de febrero:

Robo a local comercial: se registraron 6 eventos (reducción).

Robo con violencia a comercio: 3 eventos.

Robo a persona con violencia: se mantuvo estable con un solo reporte.

Para combatir el “robo hormiga”, la corporación implementó grupos de coordinación directa vía WhatsApp con tiendas de conveniencia. En cuanto a operatividad, se reportaron 104 detenciones remitidas al Ministerio Público y 18 arrestos por posesión de narcóticos realizados por el Grupo de Reacción Torreón.

La Dirección de Tránsito y Vialidad, encabezada por Martha Alicia Faz Dávila, informó que el programa de Educación Vial llegó al ejido La Partida, capacitando a 359 alumnos del Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 1. Asimismo, se reportó saldo blanco en los operativos de cruce peatonal seguro en el TSM y el Auditorio Municipal durante el pasado fin de semana.

En Protección Civil se destacó que la dependencia atendió 193 servicios en la semana. Debido a las bajas temperaturas persistentes en las madrugadas, el “Operativo Abrigo” brindó apoyo a 90 personas, incluyendo traslados a albergues. Además, se mantiene la vigilancia en 55 bocatormentas y pozos de absorción ante posibles lluvias.

Por su parte, la Dirección de Inspección y Verificación señaló que las quejas ciudadanas mediante el sistema 073 se concentraron en:

Vehículos chatarra (16 reportes).

Obstrucción de vía pública (7 reportes).

Condiciones insalubres (7 reportes).

Finalmente, Movilidad Urbana confirmó que avanzan las mesas de trabajo para el proyecto de Modernización del Transporte Público, mientras que el Centro de Justicia Municipal formalizó una alianza con el IEEA para que adultos en situación vulnerable puedan concluir su educación básica.