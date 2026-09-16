Región Laguna: escasean las lluvias y El Palmito cae al 25.78% de almacenamiento

Información emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalla que El Palmito resguarda un volumen cercano a los 762 millones de metros cúbicos, distando de los mil 049 millones de metros cúbicos contabilizados durante septiembre del año pasado.

TORREÓN, COAH.- Con un registro que apenas alcanza el 25.78 por ciento de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), la presa Lázaro Cárdenas —popularmente llamada El Palmito y pilar del abastecimiento para el Distrito de Riego 017— se sitúa cerca de 10 puntos porcentuales abajo del registro obtenido en este mismo lapso de 2025.

Asimismo, el embalse de la presa Francisco Zarco, denominada Las Tórtolas, muestra un decremento al contener unos 169 millones de metros cúbicos, contrastando con los 175 millones reportados en septiembre de 2025.

Pese a que recientemente se han percibido escurrimientos originados en la sierra de Durango con dirección al vaso hidrológico de la presa Lázaro Cárdenas, dichos flujos no han tenido la magnitud suficiente para transformar el escenario general.

Los aportes máximos detectados recientemente oscilan entre los 70 y 75 metros cúbicos por segundo; cifras que, si bien ingresan al embalse, carecen del peso necesario para detonar un repunte sustancial en su almacenamiento.

La inquietud sectorial se intensifica al recordar que septiembre figura históricamente entre los ciclos de mayores precipitaciones pluviales a lo largo de las cuencas Alta, Media y Baja del río Nazas, siendo un lapso clave para captar agua destinada al campo lagunero.

No obstante, en el transcurso de los primeros 14 días del mes, las lluvias han brillado por su ausencia tanto en la zona serrana superior como en el territorio de la Comarca Lagunera.

En etapas con panoramas hidrológicos más favorables, septiembre ha acumulado marcas superiores a los 100 milímetros de precipitaciones en áreas específicas de esta zona.

AGRICULTORES, A LA EXPECTATIVA DEL CIERRE ANUAL

La evolución de las lluvias durante el tramo final de septiembre marcará el rumbo definitivo sobre los niveles con los que las presas del Nazas concluirán el año, incidiendo directamente en las reservas hídricas para los subsiguientes ciclos productivos.

Por el momento, los niveles de El Palmito continúan muy por debajo de los datos del año anterior y los ingresos de agua siguen sin subsanar el faltante.

Al encarar la recta final de la época de precipitaciones, tanto la Conagua como los agricultores laguneros vigilan de cerca la Cuenca Alta del Nazas, ya que el clima de las semanas venideras definirá si los embalses logran captar algo del volumen faltante o cierran 2026 con reservas aún más críticas.