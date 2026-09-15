‘Viva nuestra seguridad’: da Manolo Jiménez Grito de Independencia junto a miles de saltillenses

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Saltillo
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    ‘Viva nuestra seguridad’: da Manolo Jiménez Grito de Independencia junto a miles de saltillenses
    Después de las 22:00 horas, el gobernador Manolo Jiménez apareció en el balcón de Palacio de Gobierno para las tradicionales arengas. HOMERO SÁNCHEZ

Miles de familias disfrutaron de la verbena popular con diferentes espectáculos en una Plaza de Armas que lució, como cada año, a su máxima capacidad

La Plaza de Armas de Saltillo se vistió de fiesta con la asistencia de miles de ciudadanos que se dieron cita desde temprano para disfrutar de la tradicional verbena popular mexicana, en el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Desde las primeras horas de este martes, autoridades policiales desplegaron un operativo de seguridad que incluyó el cierre de calles aledañas y dispositivos de resguardo peatonal para garantizar la tranquilidad de las familias.

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En la cara nororiente de la explanada se instaló un escenario principal, mientras que a sus alrededores los asistentes disfrutaron de puestos con antojitos típicos, pan dulce, frutas y aguas frescas.

El programa artístico contó con las presentaciones de la Tuna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Rondalla del Amor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), además de agrupaciones locales.

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Previo a la salida de las autoridades al balcón, la banda de guerra del Ejército Mexicano llevó la batuta durante los honores a los símbolos patrios, así como en los honores a la bandera.

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Posteriormente, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, salió al balcón del Palacio de Gobierno para dar las arengas correspondientes al tradicional Grito de Independencia:

“Mexicanos, coahuilenses, vivan las mujeres y los hombres que nos dieron patria y libertad”.

“Viva Hidalgo”.

“Viva Josefa Ortiz de Domínguez”.

“Viva Morelos”.

“Viva Allende”.

“Viva Leona Vicaria”.

“Viva nuestra independencia nacional”.

“Viva nuestra seguridad”.

“Viva nuestra unidad”.

“Viva nuestra calidad de vida”.

“Vivan nuestros 38 municipios”.

“Viva nuestra gente echada pa’ delante”.

“Viva Coahuila”.

“Viva México”.

“Viva México”.

“Viva México”.

El cierre de la celebración estuvo a cargo del grupo La Firma, que ofreció un magno concierto en el corazón de la ciudad, logrando un lleno total en la explanada.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Municipal y la Policía del Estado, el evento transcurrió sin incidentes, concluyendo con un saldo blanco en la zona centro.

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Manolo Jiménez Salinas

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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