Regreso a clases con ausentismo: el frío y la lluvia vacían las escuelas en la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.- Luego de varias semanas de vacaciones, el regreso a clases se convirtió en una mañana de salones semivacíos y pasillos silenciosos en la generalidad de planteles escolares del nivel básico de la Comarca Lagunera.

El frente frío que azota a la región, acompañado de una eventual llovizna, obligó a padres de familia a resguardar a sus hijos en casa, provocando un marcado ausentismo en las escuelas este lunes 12 de enero de 2026.

Las autoridades escolares señalaron que, en algunos casos, apenas se presentó la mitad del alumnado y que las ausencias se concentraron especialmente en los grados inferiores, donde los niños son más vulnerables a las enfermedades respiratorias.

Desde temprana hora se pudo constatar una notable disminución en la asistencia de alumnos en escuelas de nivel básico, donde varios salones lucían con pocos estudiantes, situación que fue atribuida principalmente a las condiciones climatológicas adversas.

La combinación de frío intenso y lluvia generó preocupación entre los docentes, quienes ajustaron sus actividades para atender a grupos reducidos y garantizar el bienestar de los presentes.

Padres de familia señalaron a través de las redes sociales que optaron por no enviar a sus hijos a clases ante el intenso frío y la persistencia de lluvias, con el objetivo de evitar enfermedades respiratorias y traslados riesgosos durante la mañana. Algunos compartieron imágenes de las calles desiertas y recomendaciones sobre cómo proteger a los niños del clima, generando una ola de solidaridad entre la comunidad educativa.