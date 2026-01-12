Regreso a clases con ausentismo: el frío y la lluvia vacían las escuelas en la Comarca Lagunera

Torreón
/ 12 enero 2026
    Regreso a clases con ausentismo: el frío y la lluvia vacían las escuelas en la Comarca Lagunera
    El frente frío y la llovizna provocaron salones semivacíos en escuelas de nivel básico de la Comarca Lagunera durante el regreso a clases tras el periodo vacacional. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El regreso a clases en la Comarca Lagunera estuvo marcado por un notable ausentismo debido al frente frío y la llovizna registrados este lunes

TORREÓN, COAH.- Luego de varias semanas de vacaciones, el regreso a clases se convirtió en una mañana de salones semivacíos y pasillos silenciosos en la generalidad de planteles escolares del nivel básico de la Comarca Lagunera.

El frente frío que azota a la región, acompañado de una eventual llovizna, obligó a padres de familia a resguardar a sus hijos en casa, provocando un marcado ausentismo en las escuelas este lunes 12 de enero de 2026.

Las autoridades escolares señalaron que, en algunos casos, apenas se presentó la mitad del alumnado y que las ausencias se concentraron especialmente en los grados inferiores, donde los niños son más vulnerables a las enfermedades respiratorias.

Desde temprana hora se pudo constatar una notable disminución en la asistencia de alumnos en escuelas de nivel básico, donde varios salones lucían con pocos estudiantes, situación que fue atribuida principalmente a las condiciones climatológicas adversas.

La combinación de frío intenso y lluvia generó preocupación entre los docentes, quienes ajustaron sus actividades para atender a grupos reducidos y garantizar el bienestar de los presentes.

Padres de familia señalaron a través de las redes sociales que optaron por no enviar a sus hijos a clases ante el intenso frío y la persistencia de lluvias, con el objetivo de evitar enfermedades respiratorias y traslados riesgosos durante la mañana. Algunos compartieron imágenes de las calles desiertas y recomendaciones sobre cómo proteger a los niños del clima, generando una ola de solidaridad entre la comunidad educativa.

$!Padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a la escuela ante las bajas temperaturas, que este lunes registraron hasta 2 °C con sensación térmica aún menor.
Padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a la escuela ante las bajas temperaturas, que este lunes registraron hasta 2 °C con sensación térmica aún menor. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Este lunes, a las 8 de la mañana, el termómetro marcó los 2 °C, con una sensación térmica menor debido a la humedad reinante en el ambiente y el viento cortante. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las temperaturas podrían descender aún más en las próximas horas, lo que incrementa el riesgo de hipotermia, especialmente en los menores.

También se observó una menor afluencia vehicular en los alrededores de los planteles escolares, así como retrasos en el ingreso a clases en algunos centros educativos. Varios transportistas escolares reportaron recorridos más cortos y la suspensión de algunas rutas por precaución.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido información oficial respecto al porcentaje de ausentismo ni sobre la posible implementación de medidas extraordinarias ante las condiciones climatológicas. No se descarta la posibilidad de que, si continúa el mal tiempo, se tomen decisiones como la suspensión temporal de clases o la flexibilización de horarios.

No obstante, se espera que en el transcurso del día se pueda contar con un reporte formal que permita dimensionar el impacto del clima en la asistencia escolar y definir posibles acciones preventivas. Directores y supervisores han iniciado el levantamiento de datos para informar a las instancias correspondientes.

Finalmente, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, así como tomar precauciones ante las bajas temperaturas que podrían continuar en las próximas horas. Es fundamental seguir las indicaciones de Protección Civil y cuidar la salud de los menores, privilegiando su bienestar ante las inclemencias del tiempo.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

