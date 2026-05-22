Resguardan en Torreón a menor con Alerta Amber; estaba en hotel del Centro

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al arribar al sitio los elementos policiacos dialogaron con el adulto que acompañaba al menor de tres años. Sin embargo, al detectar inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones, procedieron a verificar los datos de identidad en los sistemas policiales.

TORREÓN, COAH.- Una denuncia ciudadana anónima alertó a corporaciones de seguridad sobre el llanto constante de un menor dentro de una habitación de hotel en el sector Centro de Torreón , situación que derivó en la localización de un niño con reporte de desaparición vigente.

El cruce de información confirmó que el niño contaba con una Alerta Amber activa desde 2024, relacionada con un conflicto legal y familiar por la sustracción del menor de su entorno de custodia.

Las primeras indagatorias señalan que el adulto y el menor permanecieron en constante movilidad durante este tiempo, hospedándose en distintos moteles y lugares temporales.

Aunque el niño no presentaba signos visibles de violencia física y aparentemente se encontraba en buen estado de salud, el agrupamiento especializado advirtió una posible omisión de cuidados, al considerar que no se le garantizaban condiciones adecuadas para su desarrollo y acceso a la educación.

Por ello, el menor fue asegurado y trasladado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento a los procedimientos de restitución de derechos y resguardo.

En tanto, el hombre que lo acompañaba fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

La corporación municipal reiteró que las denuncias ciudadanas continúan siendo una herramienta importante para detectar y atender situaciones que pongan en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.