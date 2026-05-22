Resguardan en Torreón a menor con Alerta Amber; estaba en hotel del Centro

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    Resguardan en Torreón a menor con Alerta Amber; estaba en hotel del Centro
    La localización del menor ocurrió tras una denuncia ciudadana recibida por elementos de seguridad municipal. SANDRA GÓMEZ

El niño, de tres años, fue localizado tras una denuncia ciudadana; quedó bajo resguardo de PRONNIF y el adulto que lo acompañaba fue presentado ante el Ministerio Público

TORREÓN, COAH.- Una denuncia ciudadana anónima alertó a corporaciones de seguridad sobre el llanto constante de un menor dentro de una habitación de hotel en el sector Centro de Torreón, situación que derivó en la localización de un niño con reporte de desaparición vigente.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al arribar al sitio los elementos policiacos dialogaron con el adulto que acompañaba al menor de tres años. Sin embargo, al detectar inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones, procedieron a verificar los datos de identidad en los sistemas policiales.

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El cruce de información confirmó que el niño contaba con una Alerta Amber activa desde 2024, relacionada con un conflicto legal y familiar por la sustracción del menor de su entorno de custodia.

Las primeras indagatorias señalan que el adulto y el menor permanecieron en constante movilidad durante este tiempo, hospedándose en distintos moteles y lugares temporales.

Aunque el niño no presentaba signos visibles de violencia física y aparentemente se encontraba en buen estado de salud, el agrupamiento especializado advirtió una posible omisión de cuidados, al considerar que no se le garantizaban condiciones adecuadas para su desarrollo y acceso a la educación.

Por ello, el menor fue asegurado y trasladado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento a los procedimientos de restitución de derechos y resguardo.

En tanto, el hombre que lo acompañaba fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

La corporación municipal reiteró que las denuncias ciudadanas continúan siendo una herramienta importante para detectar y atender situaciones que pongan en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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