Restablece SIMAS operación de bomba 27R en Torreón

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Torreón
/ 23 abril 2026
    Restablece SIMAS operación de bomba 27R en Torreón
    La bomba se reintegró a la red y las líneas fueron presurizadas. SANDRA GÓMEZ

Las labores de mantenimiento correctivo permitieron recuperar el flujo de agua

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón confirmó el restablecimiento de la bomba 27R, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, tras concluir con éxito las labores de mantenimiento correctivo que permitieron recuperar el flujo de agua en diversos sectores habitacionales.

Roberto Escalante González, gerente general del organismo, informó que los trabajos se realizaron de manera prioritaria luego de que el equipo registrara una baja considerable en su eficiencia. Gracias a estas acciones, colonias como Fidel Velázquez, Valle Verde, San Felipe, Las Etnias, Las Lomas y el fraccionamiento Horizonte Las Torres, entre otras, ya cuentan con el servicio regularizado.

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El funcionario destacó que, por instrucciones del alcalde Román Cepeda, se desplegó un operativo de apoyo con pipas de agua potable para atender a los vecinos de la zona mientras el equipo permanecía fuera de servicio.

“El personal técnico trabajó para recuperar la eficiencia del equipo. Una vez que la bomba se integró a la red la tarde del miércoles y las líneas se presurizaron, el abastecimiento volvió a la normalidad”, explicó Escalante González.

El titular del SIMAS subrayó que las cuadrillas técnicas mantienen una vigilancia permanente en la infraestructura hidráulica de la ciudad para garantizar que el servicio sea continuo y eficiente para todos los usuarios.

Finalmente, el organismo operador recordó a la ciudadanía que se mantienen abiertos los canales de comunicación para reportar cualquier incidencia en el servicio de agua o drenaje:

WhatsApp: 870 171 41 97Call Center: 871 690 95 95Facebook: SIMAS Torreón

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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