Restablece SIMAS operación de bomba 27R en Torreón

Roberto Escalante González, gerente general del organismo, informó que los trabajos se realizaron de manera prioritaria luego de que el equipo registrara una baja considerable en su eficiencia. Gracias a estas acciones, colonias como Fidel Velázquez, Valle Verde, San Felipe, Las Etnias, Las Lomas y el fraccionamiento Horizonte Las Torres, entre otras, ya cuentan con el servicio regularizado.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón confirmó el restablecimiento de la bomba 27R, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, tras concluir con éxito las labores de mantenimiento correctivo que permitieron recuperar el flujo de agua en diversos sectores habitacionales.

El funcionario destacó que, por instrucciones del alcalde Román Cepeda, se desplegó un operativo de apoyo con pipas de agua potable para atender a los vecinos de la zona mientras el equipo permanecía fuera de servicio.

“El personal técnico trabajó para recuperar la eficiencia del equipo. Una vez que la bomba se integró a la red la tarde del miércoles y las líneas se presurizaron, el abastecimiento volvió a la normalidad”, explicó Escalante González.

El titular del SIMAS subrayó que las cuadrillas técnicas mantienen una vigilancia permanente en la infraestructura hidráulica de la ciudad para garantizar que el servicio sea continuo y eficiente para todos los usuarios.

Finalmente, el organismo operador recordó a la ciudadanía que se mantienen abiertos los canales de comunicación para reportar cualquier incidencia en el servicio de agua o drenaje:

WhatsApp: 870 171 41 97Call Center: 871 690 95 95Facebook: SIMAS Torreón