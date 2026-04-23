Levantan suspensión sobre prórrogas a concesiones del acuífero principal en la Comarca Lagunera

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Torreón
/ 23 abril 2026
    Levantan suspensión sobre prórrogas a concesiones del acuífero principal en la Comarca Lagunera
    La Conagua mantendrá vigilancia permanente para evitar abusos en la explotación del agua subterránea. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Será bajo supervisión judicial y con condiciones para garantizar la protección del recurso hídrico

TORREÓN, COAH.- Un juez federal ordenó levantar la suspensión que impedía otorgar prórrogas a concesiones del principal acuífero de la Comarca Lagunera, como parte del juicio de amparo que promovieron concesionarios de aguas subterráneas.

La decisión fue emitida por Ernesto Vladimir Tavera Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, y permitirá que los concesionarios puedan solicitar la extensión de sus permisos, siempre y cuando cumplan con las condiciones que garanticen la protección del recurso hídrico.

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La Comisión Nacional del Agua, por su parte, mantendrá un monitoreo continuo para evitar abusos y asegurar que la explotación del acuífero se realice de manera responsable.

La resolución modifica una medida previa que había frenado las prórrogas como parte de las acciones para garantizar la preservación y el suministro sustentable del agua en la región de La Laguna, ante el contexto de sobreexplotación del acuífero.

Esta modificación busca equilibrar los intereses de las comunidades y usuarios del agua, promoviendo una gestión más transparente y eficiente de las concesiones. De igual forma, se reconoce la importancia de fortalecer las políticas de conservación y concientizar sobre el uso racional del agua en la Comarca Lagunera.

El juzgado consideró que las acciones reportadas por la autoridad no agravan la condición del acuífero y que forman parte de las medidas implementadas para atender su situación. Con base en ello, autorizó reactivar el proceso de prórrogas, aunque sujeto a vigilancia judicial.

Esto implica que la autoridad deberá presentar informes periódicos sobre el estado del acuífero y la gestión de las concesiones, permitiendo una intervención judicial en caso de detectar irregularidades o riesgos para el entorno.

La suspensión de estas prórrogas había sido una de las medidas derivadas del amparo 1085/2019, en el que se buscaba limitar la extracción de agua para frenar el deterioro del acuífero lagunero.

Dicha suspensión fue implementada como respuesta a la alarmante disminución de los niveles de agua, y su levantamiento ahora exige un compromiso renovado por parte de las autoridades y usuarios para evitar el regreso a prácticas que puedan perjudicar el ecosistema.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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