Retomará Torreón créditos a la palabra para mujeres emprendedoras

TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón, encabezada por el alcalde Román Cepeda, proyecta retomar durante este año el programa de créditos a la palabra dirigido a mujeres emprendedoras, luego de que en 2025 se otorgaran mil 812 microcréditos a través de la Dirección General de Desarrollo Económico.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el año pasado el programa representó una inversión total de 14 millones 223 mil pesos, recursos que fueron colocados mediante un convenio con Banca Afirme, como parte de la estrategia municipal para impulsar el desarrollo económico y el autoempleo femenino.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Sisbeles alerta sobre infiltración criminal en la política, tras renuncia de Adán Augusto

El director general de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés, informó que estos apoyos se otorgaron en el marco del programa “Las Mujeres Siempre Pueden Más”, impulsado por el Presidente Municipal, y destacó que los resultados obtenidos motivan a renovar el convenio con la institución financiera para ampliar el alcance del programa en 2026.

Detalló que en 2025 se logró la integración de 157 grupos, conformados cada uno por entre 10 y 15 mujeres, quienes utilizaron los microcréditos para iniciar, fortalecer o ampliar sus negocios.

Valdés Quintanilla explicó que el esquema de crédito a la palabra opera bajo un modelo de garantía grupal, autorizado a partir de un análisis realizado por la institución bancaria, lo que permite dinamizar la economía local mediante el fortalecimiento de pequeños emprendimientos.

Finalmente, subrayó que este programa responde a la visión del Gobierno Municipal de generar condiciones que fortalezcan el empoderamiento económico de las mujeres, en especial de aquellas que son el principal sustento de sus familias.