Retomará Torreón créditos a la palabra para mujeres emprendedoras

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 3 febrero 2026
    Retomará Torreón créditos a la palabra para mujeres emprendedoras
    Las beneficiarias utilizan los apoyos para iniciar, fortalecer o ampliar sus emprendimientos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El programa municipal cerró 2025 con mil 812 microcréditos otorgados y una inversión superior a los 14 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón, encabezada por el alcalde Román Cepeda, proyecta retomar durante este año el programa de créditos a la palabra dirigido a mujeres emprendedoras, luego de que en 2025 se otorgaran mil 812 microcréditos a través de la Dirección General de Desarrollo Económico.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el año pasado el programa representó una inversión total de 14 millones 223 mil pesos, recursos que fueron colocados mediante un convenio con Banca Afirme, como parte de la estrategia municipal para impulsar el desarrollo económico y el autoempleo femenino.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Sisbeles alerta sobre infiltración criminal en la política, tras renuncia de Adán Augusto

El director general de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés, informó que estos apoyos se otorgaron en el marco del programa “Las Mujeres Siempre Pueden Más”, impulsado por el Presidente Municipal, y destacó que los resultados obtenidos motivan a renovar el convenio con la institución financiera para ampliar el alcance del programa en 2026.

Detalló que en 2025 se logró la integración de 157 grupos, conformados cada uno por entre 10 y 15 mujeres, quienes utilizaron los microcréditos para iniciar, fortalecer o ampliar sus negocios.

Valdés Quintanilla explicó que el esquema de crédito a la palabra opera bajo un modelo de garantía grupal, autorizado a partir de un análisis realizado por la institución bancaria, lo que permite dinamizar la economía local mediante el fortalecimiento de pequeños emprendimientos.

Finalmente, subrayó que este programa responde a la visión del Gobierno Municipal de generar condiciones que fortalezcan el empoderamiento económico de las mujeres, en especial de aquellas que son el principal sustento de sus familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres
crédito
Emprendedores

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Verónica Martínez, diputada federal del PRI, durante una reunión legislativa.

PRI anticipa falta de votos para reforma electoral del oficialismo
Operadores del transporte público reciben capacitación en protocolos de atención ante situaciones de violencia.

Capacitan a transportistas para atender casos de violencia en Torreón
El campamento se mantiene con solidaridad ciudadana y sin apoyos oficiales directos.

A siete días del plantón, extrabajadores de AHMSA se sostienen con colectas ciudadanas
El desarrollo se ubicará sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en un terreno actualmente baldío.

Saltillo: por arranque de construcción de Parque Norte en marzo, mantiene empresa diálogo con vecinos
Con los vuelos a CDMX y Monterrey, la terminal saltillense recuperó la actividad, luego de varios años frenada tras la pandemia.

Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún
Senado morenista

Senado morenista
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México