Dirección de Pensiones de Torreón obtendrá certificación como ‘Oficina Verde’

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Torreón
/ 14 abril 2026
    Dirección de Pensiones de Torreón obtendrá certificación como ‘Oficina Verde’
    Arturo Rangel Aguirre, titular de la Dirección de Pensiones en Torreón, afirma que se logró un ahorro del 70 por ciento en el consumo de energía eléctrica. SANDRA GÓMEZ

Es la primera oficina externa de la Presidencia Municipal en obtener esta distinción

TORREÓN, COAH.- El próximo 17 de abril, la Dirección de Pensiones de Torreón será distinguida con la certificación de “Oficina Verde” por la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila. Este reconocimiento avala el cumplimiento de normativas estrictas para la preservación ecológica y la optimización de recursos dentro de la dependencia municipal.

Arturo Rangel Aguirre, titular de la oficina, señaló que el proceso incluyó la integración de vegetación en diversas áreas y la aplicación de protocolos para minimizar el uso de electricidad.

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Uno de los avances más significativos fue la transición energética mediante paneles solares y una nueva subestación, logrando que el pago mensual de energía bajara de 12 mil pesos a solo 3 mil, un ahorro superior al 70 por ciento.

Además, el funcionario explicó que se han establecido hábitos de consumo responsable, como el apagado total de equipos electrónicos al finalizar el día y durante los fines de semana. Estas prácticas han sido fundamentales para alcanzar los estándares exigidos por el Estado.

Pensiones se posiciona así como la primera unidad administrativa externa a la Presidencia Municipal en recibir esta distinción, sentando las bases de la sustentabilidad en el Ayuntamiento.

Para garantizar la continuidad de estas medidas, se instauró un “comité verde” que vigila el respeto a los lineamientos ambientales.

Rangel Aguirre concluyó que este es solo el primer paso, pues la meta es escalar hacia niveles superiores de certificación, como la categoría “oro”, reforzando el compromiso ecológico de la institución de manera permanente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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