Revisión del SIMAS Torreón permitirá conocer su situación real y fortalecerlo: Manolo Jiménez

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    Revisión del SIMAS Torreón permitirá conocer su situación real y fortalecerlo: Manolo Jiménez
    El Gobierno del Estado trabajará con el Ayuntamiento de Torreón para mejorar los servicios de agua potable y drenaje. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El gobernador Manolo Jiménez señaló que la revisión integral del SIMAS permitirá conocer la situación real del organismo y definir un plan para fortalecer sus finanzas y mejorar los servicios

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró que los retos operativos y financieros que enfrenta el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón representan una oportunidad para conocer con claridad la situación real del organismo y establecer una ruta que permita fortalecerlo.

Señaló que una revisión integral permitirá identificar los compromisos pendientes, analizar las condiciones financieras y operativas del sistema, así como definir las acciones necesarias para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y drenaje en el municipio.

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El mandatario estatal destacó que este proceso también contribuirá a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, al ofrecer a la ciudadanía información precisa sobre el estado que guarda el organismo operador y el destino de sus recursos.

Jiménez Salinas sostuvo que, una vez realizado el diagnóstico correspondiente, será posible elaborar un plan de trabajo responsable, con objetivos y prioridades claramente definidos, para atender las necesidades actuales y garantizar la viabilidad del SIMAS en el mediano y largo plazo.

Indicó que el Gobierno del Estado mantiene la disposición de trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento de Torreón en proyectos relacionados con agua potable, drenaje y modernización del transporte público.

“Es una buena oportunidad para conocer la situación real, cubrir los compromisos y elaborar un plan que permita fortalecer al sistema operador”, expresó.

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El gobernador subrayó que la coordinación entre el Estado y el Municipio será fundamental para impulsar proyectos que mejoren la infraestructura hidráulica y respondan a las principales demandas de la población.

Añadió que el objetivo es avanzar hacia un organismo más eficiente, transparente y financieramente estable, capaz de ofrecer servicios de calidad y de atender de manera permanente las necesidades de las familias torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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