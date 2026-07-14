Revisión del SIMAS Torreón permitirá conocer su situación real y fortalecerlo: Manolo Jiménez

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró que los retos operativos y financieros que enfrenta el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón representan una oportunidad para conocer con claridad la situación real del organismo y establecer una ruta que permita fortalecerlo. Señaló que una revisión integral permitirá identificar los compromisos pendientes, analizar las condiciones financieras y operativas del sistema, así como definir las acciones necesarias para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y drenaje en el municipio.

El mandatario estatal destacó que este proceso también contribuirá a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, al ofrecer a la ciudadanía información precisa sobre el estado que guarda el organismo operador y el destino de sus recursos. Jiménez Salinas sostuvo que, una vez realizado el diagnóstico correspondiente, será posible elaborar un plan de trabajo responsable, con objetivos y prioridades claramente definidos, para atender las necesidades actuales y garantizar la viabilidad del SIMAS en el mediano y largo plazo. Indicó que el Gobierno del Estado mantiene la disposición de trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento de Torreón en proyectos relacionados con agua potable, drenaje y modernización del transporte público. “Es una buena oportunidad para conocer la situación real, cubrir los compromisos y elaborar un plan que permita fortalecer al sistema operador”, expresó.

El gobernador subrayó que la coordinación entre el Estado y el Municipio será fundamental para impulsar proyectos que mejoren la infraestructura hidráulica y respondan a las principales demandas de la población. Añadió que el objetivo es avanzar hacia un organismo más eficiente, transparente y financieramente estable, capaz de ofrecer servicios de calidad y de atender de manera permanente las necesidades de las familias torreonenses.