Lanzan plataforma ‘Resonancia Ciudadana’; reúne a más de 80 organizaciones para impulsar acciones sociales

Con el objetivo de visibilizar iniciativas ciudadanas enfocadas en la construcción de paz, la participación social y el fortalecimiento del bien común, este martes fue presentada la plataforma Resonancia Ciudadana, una iniciativa que, en su primera semana, logró reunir a más de 80 organizaciones de distintos estados del país. Durante una rueda de prensa virtual, los impulsores de esta iniciativa explicaron que la plataforma funcionará como un espacio para que asociaciones civiles, colectivos, instituciones y movimientos compartan proyectos, campañas y acciones comunitarias que puedan replicarse en otras regiones de México.

“No somos una voz, somos millones”, señala el manifiesto con el que fue presentada la iniciativa, en el que las organizaciones convocantes afirman que buscan impulsar una ciudadanía participativa y fortalecer la colaboración entre distintos sectores de la sociedad. El coordinador nacional de la plataforma, Leonardo García Camarena, explicó que Resonancia Ciudadana permanecerá abierta para que más organizaciones se incorporen y difundan las actividades que realizan en sus comunidades. Indicó que cada agrupación podrá presentar quiénes son, las causas que impulsan y las acciones que desarrollan, con el propósito de que otras asociaciones conozcan esas experiencias y puedan adaptarlas o fortalecerlas. “La plataforma no pretende convertirse mañana en movimiento, mucho menos en partido; no es ese el objetivo. La plataforma lo que quiere es brindarle un servicio a los grupos, a las asociaciones, a las instituciones y movimientos para que su activación ciudadana tenga resonancia”, afirmó.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Como ejemplo de las acciones que ya forman parte de la plataforma, la presidenta nacional de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), Xóchitl Córdova, explicó que la organización desarrolla una Escuela de Incidencia Ciudadana para formar mujeres líderes en diez ciudades del país. Detalló que el programa busca que las participantes identifiquen problemáticas locales y construyan propuestas junto con autoridades, iniciativa privada, academia y ciudadanía para atender necesidades relacionadas con el desarrollo integral de las mujeres y sus familias. Asimismo, durante la presentación se mencionaron iniciativas enfocadas en la construcción de paz, economía solidaria y participación comunitaria impulsadas por más organizaciones que integran la plataforma. DESCARTAN FINES PARTIDISTAS Al responder preguntas de medios de comunicación sobre una posible participación en los procesos electorales de 2027 y 2030, los organizadores aseguraron que Resonancia Ciudadana no fue creada para respaldar partidos políticos ni candidaturas. No obstante, señalaron que buscarán que las propuestas ciudadanas impulsadas desde la plataforma sean consideradas por quienes aspiren a cargos públicos y, posteriormente, por las autoridades.

Durante la conferencia también reconocieron que algunas de las organizaciones participantes mantienen una postura crítica frente a diversas problemáticas del país; sin embargo, insistieron en que la plataforma pretende construir propuestas desde la sociedad civil y promover acciones ciudadanas, más que convertirse en un actor político. En el manifiesto presentado durante el lanzamiento, las organizaciones convocantes hicieron un llamado a fortalecer la participación social bajo las consignas “México tiene futuro” y “Unidad y esperanza”, con el propósito de promover iniciativas que contribuyan a la paz, la justicia y el desarrollo comunitario.