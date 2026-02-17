Rinde la diputada Olivia Martínez su Segundo Informe en Torreón
La diputada Olivia Martínez Leyva rindió su Informe Legislativo y de Gestión, donde destacó iniciativas en materia de Protección Civil y acciones sociales en La Laguna
TORREÓN, COAH.- Con un enfoque centrado en la prevención y la cercanía social, la diputada Olivia Martínez Leyva presentó su Segundo Informe Legislativo y de Gestión.
Ante representantes de los tres niveles de gobierno, la legisladora reafirmó su compromiso de transformar las peticiones ciudadanas en leyes que protejan la integridad de las familias coahuilenses.
Durante el ejercicio de rendición de cuentas, Martínez Leyva destacó su iniciativa para reformar la Ley de Protección Civil del Estado, la cual busca obligar a la certificación del personal que opera elevadores y plataformas en comercios, reduciendo así el riesgo de accidentes.
Asimismo, hizo un llamado enérgico a los 38 municipios para robustecer la vigilancia en salidas de emergencia y equipos contra incendios en espacios públicos.
En el ámbito social, resaltó su labor en las colonias de La Laguna, donde gestionó soluciones para el abastecimiento de agua y programas de apoyo a la economía familiar y la salud, trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Torreón.