Rinde la diputada Olivia Martínez su Segundo Informe en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con un enfoque centrado en la prevención y la cercanía social, la diputada Olivia Martínez Leyva presentó su Segundo Informe Legislativo y de Gestión.

Ante representantes de los tres niveles de gobierno, la legisladora reafirmó su compromiso de transformar las peticiones ciudadanas en leyes que protejan la integridad de las familias coahuilenses.

