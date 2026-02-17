Rinde la diputada Olivia Martínez su Segundo Informe en Torreón

Torreón
/ 17 febrero 2026
    Rinde la diputada Olivia Martínez su Segundo Informe en Torreón
    Durante su mensaje, la legisladora subrayó reformas en Protección Civil y gestiones sociales en colonias de La Laguna y Torreón. SANDRA GÓMEZ

La diputada Olivia Martínez Leyva rindió su Informe Legislativo y de Gestión, donde destacó iniciativas en materia de Protección Civil y acciones sociales en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Con un enfoque centrado en la prevención y la cercanía social, la diputada Olivia Martínez Leyva presentó su Segundo Informe Legislativo y de Gestión.

Ante representantes de los tres niveles de gobierno, la legisladora reafirmó su compromiso de transformar las peticiones ciudadanas en leyes que protejan la integridad de las familias coahuilenses.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas, Martínez Leyva destacó su iniciativa para reformar la Ley de Protección Civil del Estado, la cual busca obligar a la certificación del personal que opera elevadores y plataformas en comercios, reduciendo así el riesgo de accidentes.

Asimismo, hizo un llamado enérgico a los 38 municipios para robustecer la vigilancia en salidas de emergencia y equipos contra incendios en espacios públicos.

En el ámbito social, resaltó su labor en las colonias de La Laguna, donde gestionó soluciones para el abastecimiento de agua y programas de apoyo a la economía familiar y la salud, trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Torreón.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

